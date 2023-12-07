В Самаре назовут победителей конкурса "Мистер и Мисс студенчество — 2023"

В четверг, 7 декабря, в концертном зале ДК "Победа" (пр-т Кирова, 72А) состоится финал конкурса красоты и таланта среди студентов профессиональных образовательных организаций "Мистер и Мисс студенчество Самары — 2023". Начало — в 16:00.
Организатор мероприятия —Самарский Дом Молодежи при содействии молодежного сообщества "ЗаВолгу". Конкурс проводится при поддержке мэрии города.
Зрители узнают главных победителей конкурса: финалисты, 10 девушек и 10 юношей, сразятся за главные титулы — Мисс и Мистер студенчество Самары. Участники покажут свою красоту в дефиле, продемонстрируют свой ум в интеллектуальном этапе и попробуют покорить всех своим талантом на творческом открытии конкурса. В завершении вечера гости и участники узнают имена победителей и обладателей конкурсных номинаций.
Напомним, что конкурс красоты и таланта "Мистер и Мисс студенчество Самары — 2022" проводится в четвертый раз. Его участниками стали 45 студентов из 15 профессиональных образовательных организаций. Конкурсанты уже прошли несколько этапов отбора, среди которых — творческий, интеллектуальный этапы и фотоссесия. Будущие финалисты смогли раскрыть свои таланты, продемонстрировать знания и показать умение позировать и работать в кадре.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.