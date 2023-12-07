В Самаре назовут победителей конкурса "Мистер и Мисс студенчество — 2023"

В четверг, 7 декабря, в концертном зале ДК "Победа" (пр-т Кирова, 72А) состоится финал конкурса красоты и таланта среди студентов профессиональных образовательных организаций "Мистер и Мисс студенчество Самары — 2023". Начало — в 16:00.

Организатор мероприятия —Самарский Дом Молодежи при содействии молодежного сообщества "ЗаВолгу". Конкурс проводится при поддержке мэрии города.

Зрители узнают главных победителей конкурса: финалисты, 10 девушек и 10 юношей, сразятся за главные титулы — Мисс и Мистер студенчество Самары. Участники покажут свою красоту в дефиле, продемонстрируют свой ум в интеллектуальном этапе и попробуют покорить всех своим талантом на творческом открытии конкурса. В завершении вечера гости и участники узнают имена победителей и обладателей конкурсных номинаций.

Напомним, что конкурс красоты и таланта "Мистер и Мисс студенчество Самары — 2022" проводится в четвертый раз. Его участниками стали 45 студентов из 15 профессиональных образовательных организаций. Конкурсанты уже прошли несколько этапов отбора, среди которых — творческий, интеллектуальный этапы и фотоссесия. Будущие финалисты смогли раскрыть свои таланты, продемонстрировать знания и показать умение позировать и работать в кадре.