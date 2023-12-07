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Молодежная политика Общество

В Самаре пройдут финалы лиги КВН трудовой молодежи и лиги "Молодой специалист"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области организуют и проводят игры Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи и лиги КВН для студентов профессиональных образовательных организаций – "Молодой специалист" (16+).

Самарская областная лига КВН трудовой молодежи — социально-значимый проект, в котором объединены молодые специалисты, представляющие предприятия, организации, заводы и фабрики, впервые организованный на территории Самарской области в 2017 году. Результатом проведения игр Лиги является положительный резонанс многотысячной зрительской аудитории, возможность рабочей молодежи развиваться и расти творчески. Одновременно команды выполняют функцию привлечения молодых специалистов, вызывая интерес к своей трудовой деятельности.

Финал лиги КВН трудовой молодежи состоится 9 декабря в 19:00 в КРЦ "Звезда". В нем примут участие команды: "Градусы" — филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс"; "ЗАВОДные барышни" — ПАО " ОДК Кузнецов"; "В отряде" — Студенческие отряды Самарской области; "Колоборацкие жуки" — пос. Суходол; "Уголок Чудес" — Самарское отделение Профсоюза работников Агропромышленного комплекса РФ.

Игры лиги КВН для студентов профессиональных образовательных организаций – "Молодой специалист" проводятся для развития движения КВН на территории Самарской области, привлечения повышенного интереса к профессиональным образовательным организациям Самарской области, путем участия команд в играх лиги, выявления и поддержки талантливой молодежи и активизации культурно-массовой работы с молодежью.

Финал лиги КВН "Молодой специалист" состоится 8 декабря в 18:00 в КРЦ "Звезда". Играют команды: "Женская сборная СГК" Самарский государственный колледж; "Святые Чебурашки" Колледж технического и художественного образования г. Тольятти; "Ты не привык" Самарский социально-педагогический колледж; "Шестое чувство" Самарский торгово-экономический колледж; "Шум" ФСППО Самарский государственный экономический университет; "Дом культуры" Самарское областное училище культуры и искусств.

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

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Так их надо было с медиками объединять.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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