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Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание с руководством Куйбышевской железной дороги

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 7 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу модернизации инфраструктуры железнодорожного узла "Жигулевское Море" в Тольятти, имеющего важнейшее значение для развития промышленности Самарской области. В нем приняли участие руководство Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", представители крупных предприятий, главы профильных министерств региона.

Фото: Юлия Рубцова

Через железнодорожный узел "Жигулевское Море" осуществляется грузооборот предприятий Северного промышленного узла Тольятти. Это крупные предприятия, которые вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области.

Как сообщил врио министра промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин, грузооборот ПАО "КуйбышевАзот", ПАО "Тольяттиазот" составляет около 5 млн т в год, предприятия обеспечивают порядка 8% валового регионального продукта.

Производственная деятельность промышленных предприятий во многом зависит от ритмичности, своевременности как поставки сырья, так и отгрузки готовой продукции железнодорожным транспортом через узел "Жигулевское Море" Куйбышевской железной дороги. Для решения текущих вопросов в части обеспечения ритмичности грузооборота с 2018 года действует межведомственная рабочая группа в составе представителей областных министерства промышленности и торговли, а также министерства транспорта, Куйбышевской железной дороги, промышленных предприятий.

Был реализован ряд мероприятий по улучшению работы железнодорожного узла, в том числе перераспределение специалистов между станциями, восстановление ряда путей, парка приема станции "Жигулевское Море". Оперативно решались вопросы по введению дополнительных вывозных локомотивов для перевозки поездов, внедрению изменений в технологию обработки подвижного состава.

В рамках совещания обсуждены предложения как Куйбышевской железной дороги, так и промышленных предприятий, направленные на расшивку "узких мест", с целью обеспечения ритмичности грузооборота на фоне прогнозирования увеличения объемов погрузки.

"Вопросы, которые стоят на повестке, крайне важны. Необходимо общее понимание задачи, чтобы мы приступили к реализации намеченных планов", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, правительство Самарской области совместно с РЖД реализует целый ряд программ и проектов. В том числе создается инфраструктура для инвесторов.

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