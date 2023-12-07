Дмитрий Азаров: "Строительство станции метро "Театральная" будет продолжено"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК "Самара" в четверг, 7 декабря, ответил на вопрос о ситуации со строительством станции метро "Театральная".
"Продолжим стройку, - сразу ответил Дмитрий Азаров после озвученного в эфире вопроса. - Я понимаю, что в СМИ было много разных сообщений по этому поводу. Что соответствует действительности, так это то, что подрядчик уведомил министерство строительства Самарской области о приостановке работ. Основные причины две - первая: не закончено расселение граждан. Напомню, что проект изначально не предусматривал расселение такого количества людей из зоны строительства метро. Это требование о расселении 500 человек, включая собственников и нанимателей, появилось по окончании госэкспертизы".
Как отметил губернатор, в зоне строительства метро оказались и ветхий, и аварийный фонд.
"Многие люди счастливы были, что благодаря строительству метро ускорится темпы их расселения, и люди, которые жили вообще без удобств, въехали в новое комфортабельное жилье. Есть и люди несогласные. Но без этого реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, двигающие вперед развитие Самары и региона в целом - невозможно. Федеральные законы регламентируют порядок выкупа жилья, выплаты компенсации. Мы эти нормы увеличили значительно за счет регионального бюджета", - рассказал глава региона.
По его словам, на сегодняшний день из 500 граждан уже переехал в новое жилье 421 человек, до конца года должен быть урегулирован вопрос по 60 гражданам, и с 12 собственниками вопрос будет решаться в суде.
"Это не наша прихоть, мы готовы были выполнить работы без расселения граждан, но это требование госэкспертизы. Постараемся, чтобы все вопросы были урегулированы, и строительство метро продолжалось", - пообещал губернатор.
Второй фактор заморозки строительства, по словам Дмитрия Азарова, связан с тем, что по версии правоохранителей якобы на начальном этапе были допущены нарушения. Он заявил, что заинтересован в справедливом и всестороннем расследовании.
"После того, как разберемся, метро строить продолжим. Мы от своих планов не отказываемся. Да, возможно, сроки строительства метро немного увеличатся. Но я уверен, что это будет гораздо быстрее, чем строились предыдущие станции и перегоны. Все усилия для этого предпримем. Наши коллеги из федеральных, в том числе правоохранительных органов, надеюсь, тоже понимают, какой это важный объект, и, уверен, что у них нет задачи заморозить стройку", - ответил Дмитрий Азаров.
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