Губернатор поздравил коллектив самарской школы № 132 со 120-летием учебного учреждения

В четверг, 7 декабря, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 120-летию школы № 132 имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Губанова г. о. Самара.

Эта школа была образована в 1903 году и является одним из старейших образовательных учреждений города. Также в этом году отметил 50-летний юбилей музей учебного заведения. За эти годы у школы немало больших достижений.

В 1993 году ей было присвоено звание "Школа высокого качества обучения", тогда же она стала членом международной Ассоциации славянских школ, разработав концепцию обучения и воспитания на основе культурных традиций славянских народов. Уже 20 лет 132-я школа принимает у себя Международные славянские чтения.

В 1994 году школа вошла в список ста лучших школ России, в 1995 году стала лауреатом Всероссийского конкурса "Школа года". В 2013 году школа вошла в список 500 лучших школ России, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2012-2013 учебном году. 132-я школа дважды становилась лучшей школой Самары: в 2015 году - по патриотическому воспитанию, в 2017 году - как школа гражданского и политического воспитания.

В сентябре 2021 школа получила статус опорной школы Совета ректоров Самарской области и статус опорной школы Самарского государственного медицинского университета, а также базовой школы Самарского технического университета. В 2023 году школа вошла в топ-20 школ региона по итогам ГИА.

Поздравить педагогический коллектив со значимой датой пришли выпускники разных лет, учащиеся, их родители.

К собравшимся обратился губернатор Дмитрий Азаров, выпускник школы № 132 1987 года. "Рад поприветствовать своих одноклассников, родителей нынешних поколений учеников, самих школьников, моих дорогих учителей. Я от всей души всех вас поздравляю с юбилеем нашей родной школы. Школа действительно замечательная, выдающаяся, которая воспитала людей, внесших большой вклад в развитие науки и техники, образования, медицины, культуры в нашем регионе и далеко за его пределами, воспитала настоящие трудовые династии. Я очень рад, что и педагогические династии в нашей школе сформированы", - отметил глава региона.

В школе ведется углубленное профильное обучение по естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям, закуплено специальное оборудование. "Благодаря национальному проекту - все нацпроекты инициированы Президентом страны и реализуются по решению Владимира Владимировича Путина, - школа обновилась. И это обновление мы, конечно, продолжим", - заверил Дмитрий Азаров.

"Уверен, мы с вами вместе многое сделаем еще чтобы школа развивалась, сохраняя традиции советского, российского образования, осваивала новые технологии, компетенции, направления, индивидуальные образовательные траектории для детей", - подчеркнул губернатор.

Предметом особой гордости в школе является музей ее истории. Он насчитывает 2535 единиц хранения основного фонда и 810 единиц хранения вспомогательного фонда.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Светлана Гомонова, поисковая деятельность началась в 60-е годы, первыми экспонатами стали материалы о выпускниках предвоенного периода, затем - об участниках Великой Отечественной войны, истории пионерии. Постепенно музей охватил все этапы истории школы, в том числе дореволюционный.

Одна из экспозиций посвящена Героям Советского Союза: Георгию Губанову, Ольге Санфировой, Павлу Ширяеву, выпускнику школы 1939 года адмиралу И. П. Кабанову; выпускнику школы Шурыгину Николаю Николаевичу, участнику операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне, погибшему в 1999 году.

С 2004 года школа носит имя своего легендарного ученика Георгия Губанова - генерал-майора, Героя Советского Союза, который в годы Великой Отечественной войны был командующим ВВС Северного флота.

В этом году была проведена реновация музейной экспозиции, добавлены новые разделы, в том числе с материалами о специальной военной операции. Благодаря помощи Правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова заказано новое музейное оборудование. Школой было выделено отдельное помещение под музей, там был проведен капитальный ремонт.

"То, что сейчас музей открывается не просто в отдельном помещении, а, можно сказать, в отдельном корпусе, это однозначно заслуга Дмитрия Игоревича Азарова. В формировании экспозиции очень помогал музей им. Алабина", - подчеркнула педагог.

Нина Курьянова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методист музея истории школы, также отметила важность работы со школьными музеями, приведения их в порядок. "Есть такое выражение: музей - это образ Отечества. Когда дети узнают о таких людях, как Губанов, Санфирова, как адмирал Кабанов и других, они понимают, ради чего люди воевали, какие ценности у них были. Здесь уже не одно поколение выросло, здесь ребята находят возможность поисковой работы. Так что музей в принципе представляет для любой школы огромную ценность, - пояснила она. - То, что Дмитрий Игоревич не устает говорить об уважении к учителю и значимости школьных музеев, очень важно. Это его отношение к детям, к школам в целом".

Глава региона напомнил, что 2023 год был объявлен президентом Годом педагога и наставника. "У каждого жителя Самарской области есть свой учитель. Люди с благодарностью в сердце носят имена своих учителей и наставников, которые передают каждому ученику частичку своей души, а не только знаний и таланта", — сказал губернатор.

За последние пять лет в Самарской области построили 13 школ, 56 детских садов, улучшили инфраструктуру отрасли образования. "Но нельзя забывать о том, что самый главный человек в школе — учитель. Он воспитывает юное поколение настоящими патриотами нашей страны. Спасибо, дорогие учителя", - обратился к педагогам губернатор.

В рамках торжественного мероприятия глава региона вручил педагогам школы № 132 заслуженные награды. Звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено учителю математики Людмиле Соколовской. Благодарственными письмами губернатора поощрены директор Наталья Сокур, Заслуженный учитель РФ Нина Курьянова и ветеран педагогического труда Лидия Морозова.

По словам директора школы № 132 Натальи Сокур, за всеми достижениями школы стоит огромная работа всего педагогического состава, а также родительского коллектива. Она особо отметила очень серьезную патриотическую работу: "У нас есть замечательный юнармейский отряд, он называется "Потомки победителей". Мы ежегодно участники Парадов 7 ноября и 9 мая, Вахты Памяти, посещаем ветеранов, занимаемся с малышами". Начиная свой школьный путь, первоклассники также знакомятся с музеем истории школы.