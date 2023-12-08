Переправа "Самара - Рождествено" с 9 декабря закрывается

С 9 декабря закрывается пассажирская переправа "Самара - Рождествено" и будет работать переправа "Самара - Подголятино".

Всего в день будет осуществляться по три рейса в каждом направлении.

Продажа билетов из Подголятино и с Прорана будет осуществляться кассирами на теплоходах "Ом".

Продажа билетов из Самары будет осуществляться кассирами в здании Речного вокзала.

В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.

Также с 9 декабря закрывается грозовая переправа через Волгу.