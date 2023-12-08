С 9 декабря закрывается грузовая переправа через р. Волга в Самаре

С 9 декабря в Самаре закрывается грузовая переправа "Октябрьский спуск — Рождествено", сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Также закрывается пассажирская переправа до Рождествено. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам: 8(846)222-93-37, 89170114221.