Представители "Т Плюс" приняли участие в первом Молодежном слете "Электропрофсоюза"

Сотрудники компании "Т Плюс" приняли участие в первом Молодежном слете Самарской областной организации "Всероссийский Электропрофсоюз". Мероприятие собрало свыше 60 работников из крупнейших энергетических предприятий и организаций региона.
Молодежный слет прошел под девизом "Путь к успеху. Молодежное наставничество". Подобный формат дал возможность энергетикам Самарской области познакомиться друг с другом, лично пообщаться с представителями руководства областного профсоюза и получить несколько уроков по успешному командному взаимодействию. Кроме того, участники слета смогли пройти психологический тренинг "Молодой лидер XXI века" и снять серию видеороликов о роли профсоюзов в жизни энергетических предприятий.
"Энергокомпания традиционно реализует целую серию инициатив в тесном взаимодействии с профсоюзной организацией. Это позволяет эффективно решать самые разнообразные вопросы — от привлечения молодых специалистов в большую энергетику до поддержки ветеранов отрасли. Первый Молодежный слет стал новой площадкой для профессионального развития лидеров профсоюзного движения региона", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала "Т Плюс" Галина Никонова.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.