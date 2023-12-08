Представители "Т Плюс" приняли участие в первом Молодежном слете "Электропрофсоюза"

Сотрудники компании "Т Плюс" приняли участие в первом Молодежном слете Самарской областной организации "Всероссийский Электропрофсоюз". Мероприятие собрало свыше 60 работников из крупнейших энергетических предприятий и организаций региона.

Молодежный слет прошел под девизом "Путь к успеху. Молодежное наставничество". Подобный формат дал возможность энергетикам Самарской области познакомиться друг с другом, лично пообщаться с представителями руководства областного профсоюза и получить несколько уроков по успешному командному взаимодействию. Кроме того, участники слета смогли пройти психологический тренинг "Молодой лидер XXI века" и снять серию видеороликов о роли профсоюзов в жизни энергетических предприятий.

"Энергокомпания традиционно реализует целую серию инициатив в тесном взаимодействии с профсоюзной организацией. Это позволяет эффективно решать самые разнообразные вопросы — от привлечения молодых специалистов в большую энергетику до поддержки ветеранов отрасли. Первый Молодежный слет стал новой площадкой для профессионального развития лидеров профсоюзного движения региона", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала "Т Плюс" Галина Никонова.