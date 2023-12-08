Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководством организации "Опора России"

В пятницу, 8 декабря, губернатор Дмитрий Азаров рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым.

Стороны обсудили развитие взаимодействия организации с органами власти и бизнес-сообществом региона, вопросы повышения инвестиционной привлекательности региона, развития международного сотрудничества и туризма в Самарской области.

В состав "Опоры России" входят отраслевые союзы и ассоциации предпринимателей. Отделения организации действуют в 85 регионах страны. На территории Самарской области региональное отделение "Опоры России" работает с 2003 года. На сегодняшний день осуществляют деятельность 7 местных отделений Самарского отделения "Опоры России". В фокусе их внимания - ключевые для малого и среднего предпринимательства вопросы.

Губернатор поблагодарил главу делового объединения за плодотворное сотрудничество с регионом. "Мы находимся в постоянном взаимодействии с бизнес-сообществом в целом, общественная организация "Опора России" оказывает нам большую помощь в совершенствовании подходов к развитию малого бизнеса. Мы вместе с региональным отделением совершенствуем законодательство, в первую очередь по созданию благоприятного инвестиционного климата, проводим совместную работу с контрольно-надзорными органами", - подчеркнул глава региона.

В регионе активно развивается малое и среднее предпринимательство, зафиксирован рост занятых в сфере МСП - на сегодня их 690 тыс. человек. "Прирост 7% здесь за год. Конечно, это нас не может не радовать. Это способствует диверсификации экономики, а значит, ее устойчивости", - отметил Дмитрий Азаров.

Самарская область, благодаря высокой адаптивности малого и среднего бизнеса, мобилизации крупнейших промышленных предприятий, управленческой мобилизации, выдержала санкционный удар и преодолела его последствия.

Губернатор привел в пример перерабатывающую промышленность, где рост индекса промышленного производства составил за 10 месяцев текущего года 14,4%. В обеспечение устойчивости экономики большой вклад вносит и деятельность "Опоры России". Представители бизнес-объединения оказывают предпринимателям правовую защиту, помогают с поиском источников финансирования, получением господдержки и деловыми контактами внутри профильного сообщества.

Александр Калинин, в свою очередь, отметил, что Самарская область является одним из ведущих регионов в стране по человеческому и промышленному потенциалу, логистике, сельскому хозяйству. Региональное отделение "Опоры России", добавил глава организации, входит в топ-20 лучших по РФ.

Он также проинформировал губернатора о внеочередном общем собрании Самарского регионального отделения, которое проходит сегодня и на котором будут избраны делегаты на общероссийский съезд бизнес-объединения, а также новый председатель отделения. Александр Калинин представил главе региона кандидата на пост председателя самарской "Опоры России" Алексея Ульянина. Ирина Титова, ранее возглавлявшая региональное отделение, переходит в попечительский совет.

На встрече Александр Калинин акцентировал внимание на том, что в регионе по инициативе Дмитрия Азарова более 30% собранных налогов остаются в муниципалитетах, в том числе сельских. Он обратился с просьбой помочь настроить эффективную работу между региональным отделением и главами муниципальных образований.

"Чтобы те посылы, которые дает президент, вы как губернатор, работали на муниципальном уровне, чтобы бизнес и власть вместе работали на повышение благосостояния жизни граждан Самарской области, в том числе на улучшение инвестиционного климата в муниципалитетах", - пояснил он. Губернатор поддержал просьбу.

Важным фактором развития местного бизнеса является качественная транспортная инфраструктура. Стороны обсудили реализацию проекта создания в Самарской области транспортно-логистического хаба. Ранее эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Глава региона отметил, что Самарская область наиболее удобна для реализации этого проекта: "Логистически есть серьезные преимущества, плюс нужные глубины для судов класса река-море, есть опыт отправки грузов". Еще один масштабный проект - мост через Волгу и трасса в обход Тольятти в составе международного транспортного маршрута в Западный Китай. Общая готовность проекта составляет 92%, его планируют сдать уже в следующем году.

Особое внимание на встрече уделили теме укрепления международных связей Самарской области. Ранее власти региона провели ряд переговоров с представителями Исламской Республики Иран, которые выразили заинтересованность и в речном, и в воздушном хабе на территории области. Готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве с иранской провинцией Мазендеран. Александр Калинин подчеркнул, что "Опора России" готова участвовать в работе по укреплению международного экономического сотрудничества, привлекать самарский бизнес к международному взаимодействию. Отдельно стороны обсудили развитие экономических отношений с провинциями Китая.

На встрече также обсудили сферу туризма как дополнительный стимул для развития МСП. Как сообщил Дмитрий Азаров, с 2018 года, когда проводился чемпионат мира по футболу и область посетили 1 млн туристов, туристический поток в разы вырос. По итогам этого года объем турпотока может вплотную приблизиться к отметке 3 млн туристов.

"Интерес к региону большой, это еще раз подтвердил День Самарской области на выставке "Россия", - добавил губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил руководство "Опоры России" за сотрудничество. "Надеюсь, оно будет укрепляться. Знаю вашу принципиальную позицию, которую вы отстаиваете на федеральном государственном уровне. Это точно дает свой импульс развитию экономики и предпринимательства в стране", - обратился он к Александру Калинину.