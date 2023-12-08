Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел новый бассейн в Куйбышевском районе Самары

В Куйбышевском районе Самары сдан в эксплуатацию новый бассейн. В пятницу, 8 декабря, современный объект осмотрели губернатор Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, спортсмены, тренеры и местные жители.

Новый бассейн - долгожданный спортивный объект для жителей Куйбышевского района Самары. Старый и единственный бассейн, построенный в 1977 году, за многие годы эксплуатации пришел в аварийное состояние и с 2005 года не функционировал.

Строительство нового бассейна началось в 2021 году рядом со стадионом "Нефтяник". Бассейн включает шесть плавательных дорожек длиной 25 метров и зрительские трибуны. В здании также обустроены зал для занятий художественной гимнастикой и тренажерный зал.

На этой неделе объект получил разрешение на ввод. Первыми новый бассейн оценили губернатор Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, спортсмены, тренеры и местные жители.

"Первые впечатления, как вышел на чашу бассейна, был эффект "вау". Светло в бассейне, стартовые тумбочки сделаны правильно, для отработки стартов в профессиональном спорте высокий бортик с обратной стороны, широкие дорожки. Здесь есть спортивный, тренажерный залы, все, что нужно в профессиональном спорте, - отметил участник Олимпийских игр, многократный победитель всероссийских и международных соревнований по плаванию Александр Кудашев. - Хочу отметить положительную тенденцию по развитию спорта в нашем регионе. У нас открываются спортивные комплексы для занятий по многим видам спорта. Это здорово!"

Титулованный пловец поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за модернизацию спортивной инфраструктуры в Самарской области: "Дмитрий Игоревич, от лица спортсменов хочу сказать вам спасибо. Современный бассейн, здесь можно тренироваться, проводить соревнования. Благодарность региону и вам!"

Высоко оценила качество нового спортивного объекта, в частности, тренажерный зал, победительница летних Паралимпийских игр Николь Родомакина.

В новом бассейне в том числе будут заниматься спортсмены МБУ ДО г.о. Самара "СШОР №8", проходить городские и областные соревнования, различные спортивные мероприятия. Директор учреждения и руководитель Федерации физической культуры и спорта инвалидов Самарской области с поражением опорно-двигательного аппарата Светлана Кузьмина отметила, что новый бассейн приспособлен для людей с ограничениями здоровья.

"Я участвовала в проектировании объекта. Получилось именно то, что хотели. Здесь учтены требования по доступу маломобильных граждан, людей с ограничениями здоровья", - сказала Светлана Кузьмина. Директор СШОР №8, осматривая объект вместе с губернатором, поблагодарила Дмитрия Азарова за строительство бассейна, подчеркнув, что это было ее мечтой и мечтой многих спортсменов.

Появления нового бассейна долгие годы ждали не только спортсмены, но и жители Куйбышевского района. Анна Панковская рассказала, что ее 11-летний сын уже шесть лет занимается плаванием, и раньше на тренировки приходилось далеко ездить.

"Теперь бассейн в шаговой доступности. Мы очень ждали его строительства. Тут все очень здорово. Сама тоже планирую посещать бассейн. Радует, что все меняется в нашем районе, преображается. Дворы благоустраивают, тротуары, стало очень комфортно детям", - отметила жительница района.

"Куйбышевский район имеет свои особенности, и здесь нужно стремиться к тому, чтобы для жителей района создавать локальные возможности без длительных переездов в центральную часть города. Очень рад, что мы последовательно работаем над этой задачей. Появляются новые школы, детсады, лечебные учреждения, спортивные объекты наряду с благоустройством района, которое также в последние годы идет активно, - сказал Дмитрий Азаров. - Все это возможно в первую очередь благодаря решению нашего лидера Владимира Владимировича Путина, который инициировал национальные проекты. Благодаря этому сегодня преображаются города и села Самарской области, и не только, конечно. Но мы радуемся, в первую очередь, за нашу родную землю".

Губернатор отметил, что строительство объекта велось при участии НК "Роснефть". "В сотрудничестве с компанией "Роснефть", надежным партнером Самарской области, мы реализовали еще один важный социальный проект. Создали новый современный спортивный объект, которого так ждали жители Куйбышевского района. - сказал Дмитрий Азаров. - Я хотел бы поблагодарить компанию "Роснефть". Благодаря партнерству мы создаем новые объекты. Я напомню, что Дворец спорта в Самаре был построен при поддержке компании, и это не единственный объект. По целому ряду муниципальных образований компания помогает улучшать качество жизни людей. И я надеюсь, что это сотрудничество будет продолжено. Огромная благодарность нашим надежным партнерам".

Губернатор подчеркнул, что высокий уровень партнерства региона с "Роснфетью" подтверждается и тем, что День Самарской области на выставке "Россия" в Москве на ВДНХ фактически стартовал именно в павильоне компании.

Заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства АО "Самаранефтегаз" Олег Гладунов сообщил, что компания "Роснефть" всегда поддерживала и будет поддерживать социально-экономическое развитие Самарского региона.

"Поддержка массового спорта является одной из приоритетных задач социального развития как компании "Роснефть", так и "Самаранефтегаза". Ежегодно в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и компанией "Роснефть" реализуются десятки социально важных проектов. Дальше будем работать и развиваться", - сказал он.

Дмитрий Азаров также отметил работу депутата Государственной думы Александра Хинштейна: "Это его 158-й округ, и, конечно, он придал большой импульс работе по созданию бассейна. Могу сказать, что организация сотрудничества с компанией "Роснефть" по этому конкретно объекту - тоже во многом заслуга Александра Евсеевича".

Александр Хинштейн подчеркнул, что жители района очень ждали появления нового бассейна. "Это, пожалуй, одна из главных проблем, и на всех встречах с людьми этот вопрос неизменно поднимался. Мы с губернатором определились, что такой бассейн должен быть в обязательном порядке в Куйбышевском районе, приложили все усилия для того, чтобы это произошло. Я очень рад, что обещание, которое мы вместе с Дмитрием Игоревичем брали перед жителями района, мы, как это у нас и водится, выполнили", - сказал депутат Госдумы.

В настоящее время ведется подготовка нового бассейна к открытию, решаются необходимые юридические вопросы, идет процесс передачи объекта в управление муниципальному учреждению. Планируется, что бассейн будет открыт для тренировок в первом квартале 2024 года. Губернатор поручил главе Самары Елене Лапушкиной ускорить все процедуры, чтобы жители и спортсмены смогли начать занятия как можно раньше.

В новом бассейне тренировки для занимающихся в спортивных школах будут бесплатными. По информации администрации объекта, предусмотрены льготы для различных категорий населения, а цены, как планируется, будут одними из самых низких в городе, чтобы сделать объект максимально доступным для жителей.