Дмитрий Азаров поддержал решение президента Владимира Путина участвовать в выборах

Губернатор Дмитрий Азаров поддержал решение президента Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

"Владимир Владимирович - патриот нашей Родины, который все эти годы работает на благо каждого жителя! Под руководством Главы государства Россия вернула себе лидерство и успешно справляется со всеми вызовами, двигаясь вперед! Так сейчас, так будет и дальше! Владимир Владимирович - настоящий пример служения своему делу и всей стране. Самарская область вместе с президентом! - написал Дмитрий Азаров в личном аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, в пятницу, 8 декабря, Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.

С такой просьбой командир батальона "Спарта" обратился к главе государства во время его неформального общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России.