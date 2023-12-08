Дмитрий Азаров поддержал решение президента Владимира Путина участвовать в выборах

Губернатор Дмитрий Азаров поддержал решение президента Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
"Владимир Владимирович - патриот нашей Родины, который все эти годы работает на благо каждого жителя! Под руководством Главы государства Россия вернула себе лидерство и успешно справляется со всеми вызовами, двигаясь вперед! Так сейчас, так будет и дальше! Владимир Владимирович - настоящий пример служения своему делу и всей стране. Самарская область вместе с президентом! - написал Дмитрий Азаров в личном аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, в пятницу, 8 декабря, Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, Герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.
С такой просьбой командир батальона "Спарта" обратился к главе государства во время его неформального общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России.
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