Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Героев Отечества

В субботу, 9 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Героев Отечества.

"Вся многовековая история России — это история подвигов и великих свершений наших предков, их бескорыстного, самоотверженного, преданного служения Родине, — сказал глава региона. — И сегодня, в День Героев Отечества — праздник, символизирующий бесстрашие, силу духа, несгибаемый характер лучших представителей нашего многонационального народа, — мы чествуем людей, чьи выдающиеся ратные и трудовые заслуги удостоены высших государственных знаков отличия".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в наши дни, когда нацизм вновь поднимает голову на Украине и в странах Запада, грозя самому существованию Российского государства, на смену героическому поколению, победившему в Великой Отечественной войне, приходят внуки и правнуки тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Отчизны, наше право жить и трудиться на родной земле в соответствии с духовно-нравственными ценностями и традициями нашего общества.

"Сегодняшние герои сражаются не ради наград, почестей и славы, а во имя торжества правды и справедливости, во имя жизни на земле, и своей отвагой, воинской доблестью, верностью присяге ежедневно доказывают, что достойны называться потомками Солдат Победы", — отметил губернатор.

Он выразил уверенность, что благодаря всенародной поддержке наших воинов и их семей, готовности каждого из нас внести свой посильный вклад в решение задач специальной военной операции и достижение целей национального развития России, поставленных президентом Владимиром Путиным, мы обязательно победим и приумножим достижения наших отцов и дедов.

"От всей души желаю вам, дорогие мои земляки, здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго!", — подытожил Дмитрий Азаров.