Тольяттинец получил "Золотую Звезду" из рук президента Владимира Путина

Боец 3-й бригады специального назначения, базирующейся в Тольятти, получил медаль "Золотая Звезда" из рук президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Автограда Николай Ренц.
"Дорогие друзья, только что получил замечательное известие. Боец нашей прославленной 3-й бригады специального назначения — старший сержант Максим Вадимович Девятов удостоен звания Героя Российской Федерации. Высокую награду доблестному воину вручил президент Владимир Владимирович Путин. От всей души поздравляю Максима Вадимовича! Сердечно благодарю за мужество, отвагу, верность присяге и воинскому долгу. На таких людей равняется вся страна!", — написал Николай Ренц.
Церемония награждения Героев России прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 8 декабря. "Золотой Звезды" удостоились 15 военнослужащих.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?