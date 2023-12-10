Тольяттинец получил "Золотую Звезду" из рук президента Владимира Путина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Боец 3-й бригады специального назначения, базирующейся в Тольятти, получил медаль "Золотая Звезда" из рук президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Автограда Николай Ренц.