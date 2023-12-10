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Власть и политика

Тольяттинец получил "Золотую Звезду" из рук президента Владимира Путина

ТОЛЬЯТТИ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Боец 3-й бригады специального назначения, базирующейся в Тольятти, получил медаль "Золотая Звезда" из рук президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Автограда Николай Ренц.

Фото: https://t.me/renc_nikolay

"Дорогие друзья, только что получил замечательное известие. Боец нашей прославленной 3-й бригады специального назначения — старший сержант Максим Вадимович Девятов удостоен звания Героя Российской Федерации. Высокую награду доблестному воину вручил президент Владимир Владимирович Путин. От всей души поздравляю Максима Вадимовича! Сердечно благодарю за мужество, отвагу, верность присяге и воинскому долгу. На таких людей равняется вся страна!", — написал Николай Ренц.

Церемония награждения Героев России прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 8 декабря. "Золотой Звезды" удостоились 15 военнослужащих.

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