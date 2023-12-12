В образовательных учреждениях Самарской области пройдут показы и обсуждения фильмов премии-фестиваля "Герои большой страны"

Российские педагоги получили возможность организовать показы и обсуждение фильмов премии фестиваля "Герои большой страны". Для проведения мотивирующих цифровых уроков с показом и обсуждением кинопроектов образовательным учреждениям во всех российских регионах предоставлен доступ к 10 проектам-номинантам премии, обладающим воспитательным эффектом.

Фонд развития культуры и кинематографии "Страна" в рамках реализации мероприятий российской премии-фестиваля "Герои большой страны", реализуемых при поддержке федерального агентства по делам национальностей и президентского фонда культурных инициатив, для проведения воспитательных мероприятий по методике "Мотивирующих цифровых уроков" открывает всем образовательным учреждениям регионов доступ к методическим материалам и специально отобранным десяти фильмам - номинантам премии.

Кинопремия "Герои большой страны" реализуется в ответ на вызовы, с которыми столкнулась Россия, ее мероприятия направлены на воспитание подростков и молодых людей и на формирование образа национального героя на основе кинопроектов, формирующих нашу исконную духовную культуру, традиционные ценности, нравственные критерии и искренний патриотизм. Премия была организована при участии Мастерской новых медиа, Федерального центра гуманитарных практик, при содействии Минобороны России, Российской газеты, российских регионов и ряда крупнейших компаний.

"Белый снег", "Золотая бронза", "Седьмая симфония", "Один из нас. Герой России Максим Концов", "Чук и Гек. Большое приключение" и другие фильмы будут доступны для показа и обсуждения по методике в образовательных учреждениях.

Некоторые из представленных фильмов ранее одобрены министерством просвещения Российской Федерации и отобраны для массовых показов в образовательных учреждениях. Все полнометражные фильмы имеют прокатные удостоверения с маркировкой по возрасту.

Для организации мотивирующего цифрового урока с показом и обсуждением фильма кинопремии "Герои большой страны" педагогам необходимо заполнить специальную форму на сайте: https://fondstrana.ru/motivationlessons.

Российская кинопремия "Герои большой страны" прошла с 27 ноября по 8 декабря в Екатеринбурге.

Проведение мероприятий премии начался с большого показа (для более чем 1600 юных зрителей) фильма "Белый снег". В шорт-лист премии вошел 41 проект игрового и документального кино среди которых: "Вызов", "Седьмая симфония", "Нюрнберг", "Крутая перемена", "Донбасс. Признанный", "Я делаю шаг", "За Палыча", "Дыхание", "Белый снег", "Папаша в бегах", "Большая битва", "Фиксики" и другие известные кинопроекты.

Всего же на премию было подано 569 заявок. Отборочная команда посмотрела в общей сложности 288 часов 24 минуты 35 секунд киноконтента. Победители были объявлены 8 декабря на церемонии награждения, которая прошла в Екатеринбурге. Гран-при - "Большую золотую звезду", изготовленную знаменитым Каслинским заводом архитектурно-художественного литья, - получил в номинации "Лучший кинопроект" фильм "Белый снег". Всего вручили 16 "золотых звезд" и одну "золотую рукавицу".