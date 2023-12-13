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В Самаре 18 декабря пройдет допремьерный показ фильма "Зоино стояние: чудо под грифом "секретно"

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 декабря, в ТК "Амбар" (Южное шоссе, 5) пройдет предпремьерный показ фильма "Зоино стояние: чудо под грифом "секретно" (12+). Об этом сообщает пресс-служба торгового комплекса.

"Это фильм-расследование о потрясающем чуде ХХ века, случившемся в нашем городе в 1956 году. В доме № 84 по улице Чкаловской окаменела девушка Зоя, на вечеринке танцевавшая с иконой Николая Чудотворца. Это явление назвали "Зоиным стоянием", - сообщают организаторы показа.

В фильме собраны секретные документы, уникальные свидетельства последних очевидцев чуда и детальные реконструкции произошедшего.

В 12:00 состоится молебен в храме "Неопалимая Купина" на территории ТК "Амбар", а в 13:00  пройдет пресс-показ и встреча с создателями фильма в кинотеатре "Амбар синема".

До 16 декабря формируются списки приглашенных гостей. Количество мест ограничено. Более подробную информацию по оформлению заявки можно получить здесь.

Ранее телеканал "СПАС" анонсировал премьеру, сообщив, что показ состоится телеканале в день святителя Николая Чудотворца, 19 декабря. 

 

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