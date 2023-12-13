В Самаре 18 декабря пройдет допремьерный показ фильма "Зоино стояние: чудо под грифом "секретно"

В понедельник, 18 декабря, в ТК "Амбар" (Южное шоссе, 5) пройдет предпремьерный показ фильма "Зоино стояние: чудо под грифом "секретно" (12+). Об этом сообщает пресс-служба торгового комплекса.
"Это фильм-расследование о потрясающем чуде ХХ века, случившемся в нашем городе в 1956 году. В доме № 84 по улице Чкаловской окаменела девушка Зоя, на вечеринке танцевавшая с иконой Николая Чудотворца. Это явление назвали "Зоиным стоянием", - сообщают организаторы показа.
В фильме собраны секретные документы, уникальные свидетельства последних очевидцев чуда и детальные реконструкции произошедшего.
В 12:00 состоится молебен в храме "Неопалимая Купина" на территории ТК "Амбар", а в 13:00 пройдет пресс-показ и встреча с создателями фильма в кинотеатре "Амбар синема".
До 16 декабря формируются списки приглашенных гостей. Количество мест ограничено. Более подробную информацию по оформлению заявки можно получить здесь.
Ранее телеканал "СПАС" анонсировал премьеру, сообщив, что показ состоится телеканале в день святителя Николая Чудотворца, 19 декабря.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.