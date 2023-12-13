В Самаре пройдет благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО

В четверг, 21 декабря, в 18:00 в ОДО (ул. Шостаковича, 7) состоится благотворительный аукцион "В поддержку бойцов специальной военной операции".
"На аукционе будут представлены произведения художников Самарской области. Вы сможете приобрести уникальные и красивые картины, и все собранные средства пойдут на помощь нашим бойцам.
Аукцион — шанс не только получить прекрасное произведение искусства, но и сделать действительно важное и полезное дело", - сообщают организаторы ОКСФ "Звезда и Лира" и СРО ВТОО "Союз художников России".
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Последние комментарии
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?