В Самаре пройдет благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО

В четверг, 21 декабря, в 18:00 в ОДО (ул. Шостаковича, 7) состоится благотворительный аукцион "В поддержку бойцов специальной военной операции".

"На аукционе будут представлены произведения художников Самарской области. Вы сможете приобрести уникальные и красивые картины, и все собранные средства пойдут на помощь нашим бойцам.

Аукцион — шанс не только получить прекрасное произведение искусства, но и сделать действительно важное и полезное дело", - сообщают организаторы ОКСФ "Звезда и Лира" и СРО ВТОО "Союз художников России".

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.