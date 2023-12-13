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В Самаре пройдет благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 декабря, в 18:00 в ОДО (ул. Шостаковича, 7) состоится благотворительный аукцион "В поддержку бойцов специальной военной операции".

"На аукционе будут представлены произведения художников Самарской области. Вы сможете приобрести уникальные и красивые картины, и все собранные средства пойдут на помощь нашим бойцам.
Аукцион —  шанс не только получить прекрасное произведение искусства, но и сделать  действительно важное и полезное дело", - сообщают организаторы ОКСФ "Звезда и Лира" и СРО ВТОО "Союз художников России".

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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