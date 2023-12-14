В ЕР рассказали о роли Владимира Путина в будущем страны

Будущее России формируют все люди в стране, подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Как сообщает сайт партии "Единая Россия", открывая работу партийной дискуссионной площадки, Дмитрий Медведев подчеркнул важность всех людей в стране: на фронте, тех, кто занимается добровольческими делами и кто помогает фронту, кто в тылу укрепляют обороноспособность страны. А также и тех, кто трудится: врачи, учителя, те кто работает на заводах, в сельском хозяйстве.

Он отметил, что это касается и "Единой России" , так как нельзя недооценивать и вклад власти - именно власть зачастую совершает действия, значимые в долгосрочной перспективе. По словам Дмитрия Медведева, образ будущего России связан и с политическими событиями: "Важнейшее из них впереди - это выборы президента. "Единая Россия" поддерживает Владимира Путина. Фигура президента имеет принципиальное значение для консолидации страны".

С Владимиром Путиным все жители почувствовали гордость за нашу страну , и уверенность в завтрашнем дне, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак: "С ним связано будущее России. Все попытки изолировать страну провалились, и мы занимаем достойное место в мире. У нас есть хорошие отношения со странами и в Азии, и на Глобальном Юге, и в Африке".

Все участники дискуссии отметили, как много президент сделал для развития науки, технологий, спорта, культуры и для поддержки регионов.

Секретарь Мурманского реготделения "Единой России", губернатор Андрей Чибис привел в пример программу возрождения северных территорий "На Севере - жить" , которую поддержал Владимир Путин: "Мы ставили себе задачу к 2030 году переломить баланс отъезжающих и приезжающих в регион. За 9 месяцев 2023 года у нас на 800 человек больше тех, кто приехал. Мы открываем новую железную дорогу. Построен суперсовременный завод по сжижению газа. Мы приступили к практической работе по газификации Мурманской области - то, о чем мы мечтали. Специально сделали акцент на молодежь - образование, жилье, профориентацию. Все в наших руках, если мы верим и отдаем себя делу".

В свою очередь, председатель совета молодых ученых при президенте Никита Марченков, рассказал о том, что как повлияли решения главы государства на развитие науки. Он отметил, что по инициативе "Единой России" запущена программа "Менделевская карта", которая дает льготы и скидки и что доля молодых ученых увеличилась с 25 до 44%.

"Развитие российской науки остановить невозможно. Это залог технологической независимости и национальной безопасности страны", - уверен Никита Марченков.

Иностранные участники площадки отметили, что видят в России единственную страну, которая может сохранить мир и положить конец моральному упадку Запада, спасти человеческую цивилизацию.

"Враг, с которым вы боретесь на Донбассе, - это враг, с которым мы, французские патриоты, тоже боремся во Франции. Это один и тот же враг. Он ненавидит суверенитет, семьи, традиции, духовность. Россия - это будущее европейской цивилизации. Я езжу на Донбасс, чтобы помогать людям. Там я увидел солидарность между людьми, мужество и стойкость , веру народа в свою Армию. Сегодня могу передать вам слова других французов, которые, как и я, вас поддерживают", - сказал вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

О роли России в становлении нового мирового порядка говорила и блогер Камара Линз из Африки: "В России я нашла себя, построила карьеру. Горжусь, что могу назвать себя частью России и Русского мира. Чем отличается Россия от западных стран? Европа все время забирала, а Россия - отдавала. И по сей день Россия дает возможности развиваться и быть равноправным. У России особая миссия, и она уже спасла человеческую цивилизацию от мирового зла".

Международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин подчеркнул, что сегодня всем нужно сохранять единство. Он уверен, что только Владимир Путин может объединить всех и вести страну к общей Победе. Спортсмен обратился к коллегам с призывом поддерживать Россию и не отказываться от ее флага на международных площадках. Сергей Карякин рассказал, что ему предлагали выступать под флагом ФИДЕ, но он отказался.

Как отметил Дмитрий Медведев, карьера любого человека в какой-то момент может начать противоречить интересам страны, но сильные люди всегда выбирают страну: "Любая карьера завершится. А наша страна, наша Великая Россия, останется. Будем ее достойны. Нужно сделать все, чтобы Россия была крепкой, сильной, процветающей, удобной для жизни. Мы обязаны отстоять нашу тысячелетнюю Родину - не позволить пустить под откос труды поколений людей".

Напомним, "Единая Россия" в преддверии XXI съезда провела дискуссионные площадки. Первая - "Горжусь Россией" - состоялась 28 ноября на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области. Вторая - "Верю в Россию" - прошла 5 декабря в Нижнем Новгороде. На ней обсуждали уверенность в стране, в экономике, достижениях, традициях, ценностях. Заключительная дискуссионная площадка - "Будущее России" - состоялась в Москве.

Итоги всех трех площадок будут озвучены на XXI съезде партии, который пойдет 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ. На нем также обозначат позицию партии по избирательной кампании президента и проведут ротацию руководящих органов "Единой России".