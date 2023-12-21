В мечетях Самары пройдут дни открытых дверей и экскурсии

22 и 23 декабря в мечетях Самары пройдут дни открытых дверей.

В Самарской Соборной мечети на ул. Стара-Загора, 54 мероприятие пройдет 22 декабря с 11:00 до 13:00 часов. Участников ждут экскурсия по мечети, посещение музея истории ислама.

В Самарской Исторической мечети на ул. Алексея Толстого, 61 день открытых дверей пройдет 23 декабря с 14:00 до 16:00 часов.

Мероприятия включают встречу с муфтием Самарской области Талипом хазратом Яруллиным: рассказы о традиционном исламе, ответы на вопросы, экскурсии по мечетям.

Организаторы - региональное духовное управление мусульман Самарской области в составе Центрального духового управления мусульман России (РДУМСО).

Приглашаются все желающие, независимо от вероисповедания. Вход свободный.

Телефоны:

- в Самарской Соборной мечети: (846) 951-84-62.

- в Самарской Исторической мечети: 8-960-821-79-21.