В мечетях Самары пройдут дни открытых дверей и экскурсии

22 и 23 декабря в мечетях Самары пройдут дни открытых дверей.
В Самарской Соборной мечети на ул. Стара-Загора, 54 мероприятие пройдет 22 декабря с 11:00 до 13:00 часов. Участников ждут экскурсия по мечети, посещение музея истории ислама.
В Самарской Исторической мечети на ул. Алексея Толстого, 61 день открытых дверей пройдет 23 декабря с 14:00 до 16:00 часов.
Мероприятия включают встречу с муфтием Самарской области Талипом хазратом Яруллиным: рассказы о традиционном исламе, ответы на вопросы, экскурсии по мечетям.
Организаторы - региональное духовное управление мусульман Самарской области в составе Центрального духового управления мусульман России (РДУМСО).
Приглашаются все желающие, независимо от вероисповедания. Вход свободный.
Телефоны:
- в Самарской Соборной мечети: (846) 951-84-62.
- в Самарской Исторической мечети: 8-960-821-79-21.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.