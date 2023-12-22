СОУНБ запустила серию мероприятий для школьников "Новогодний ЛитЭкспресс"

В декабре Самарская областная универсальная научная библиотека запускает новую серию групповых мероприятий для школьников, которых ждут игры для развития интеллекта, внимательности, логики и критического мышления. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

"Новогодний ЛитЭкспресс" приглашает пассажиров отправиться на поиски литературных приключений и познакомиться с новыми интересными книгами. Участники смогут попрактиковаться в игре в слова, развив навыки актерского мастерства и ассоциативного мышления, а также разгадать занятные головоломки и заодно узнать о традициях празднования Нового года и Рождества.

Мероприятия в рамках проекта будут проходить до конца января 2024 года, а зарегистрироваться на них можно прямо сейчас. Конкретные даты и время их проведения будут определены по согласованию с представителями организованных групп участников.

Вопросы и уточнения по телефону: 335-44-80, а также в сообществе библиотеки.