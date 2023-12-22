16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СОУНБ запустила серию мероприятий для школьников "Новогодний ЛитЭкспресс" Самаре вручили премию имени Бориса Кожина Определены финалисты конкурса на премию имени Бориса Кожина Самара присоединится к проекту "Всероссийский день чтения вслух" В Самарской областной библиотеке пройдут "Театральные читки в библиотеке"

Литература Культура

СОУНБ запустила серию мероприятий для школьников "Новогодний ЛитЭкспресс"

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В декабре Самарская областная универсальная научная библиотека запускает новую серию групповых мероприятий для школьников, которых ждут игры для развития интеллекта, внимательности, логики и критического мышления. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

"Новогодний ЛитЭкспресс" приглашает пассажиров отправиться на поиски литературных приключений и познакомиться с новыми интересными книгами. Участники смогут попрактиковаться в игре в слова, развив навыки актерского мастерства и ассоциативного мышления, а также разгадать занятные головоломки и заодно узнать о традициях празднования Нового года и Рождества.

Мероприятия в рамках проекта будут проходить до конца января 2024 года, а зарегистрироваться на них можно прямо сейчас. Конкретные даты и время их проведения будут определены по согласованию с представителями организованных групп участников.

Вопросы и уточнения по телефону: 335-44-80, а также в сообществе библиотеки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 17:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31