Дмитрий Азаров встретился с активистами Союза генералов Самары

В пятницу, 22 декабря, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в годовом общем собрании Самарской областной общественной организации "Союз генералов Самары".

"Огромное уважение я испытываю к каждому присутствующему в зале. Очень рад тому, что "Союз генералов Самары" сегодня - это честь, совесть, достоинство и мужество. Организация вносит значительный вклад в подготовку защитников Отечества, военно-патриотическое воспитание, укрепление нашей обороноспособности и промышленной мощи. На вас равняются, к вашему слову прислушиваются, ваш авторитет беспрекословен, - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к общественникам. - Я горд тем, что десять лет назад ко мне обратилась инициативная группа - Александр Иванович Баранов, Анатолий Ипатович Сергеев, Александр Александрович Журавлев - с идей создания Союза генералов. Для меня большая честь, что смог оказать на начальном этапе помощь в создании организации "Союз генералов Самары", которая так называется и по сей день, хотя она объединяет генералов всей Самарской области".

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня во время проведения специальной военной операции объединение людей с колоссальным опытом, которые всю свою жизнь без остатка посвятили служению Отчизне, создает условия, когда Самарская область чувствует консолидацию и единство.

"Потому что есть на кого равняться. Та консолидация, которая происходит вокруг нашего национального лидера, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, создает победный дух, формирует его. Но без вашей работы, ежедневной огромной общественной деятельности, это было бы вряд ли возможным. Я вас искренне благодарю за участие в подготовке бойцов - и мобилизованных наших земляков, которые с честью и достоинством с оружием в руках защищают наш суверенитет, противостоят тому же злу, которому противостояли деды и прадеды", - отметил вклад членов общественной организации руководитель области.

Губернатор поблагодарил активистов общественного движения за просветительскую работу, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей малой и большой Родине.

"Я искренне вас благодарю и хочу выразить надежду, что ваша работа продолжится, - обратился Дмитрий Азаров к членам "Союза генералов Самары". - Спасибо, что ваши советы, опыт сегодня служат Отечеству. Бесценный опыт подготовки бойцов передаете, подсказываете нам, как правильно организовать эту подготовку. Вместе мы определяем, какие виды помощи Вооруженным Силам необходимы - и гуманитарной, и специальных, и технических средств. Все это мы делаем сообща, организовывая эту работу по всей Самарской области. Сотни тысяч людей включились в сбор помощи, изготовление окопных свечей, печек, вязание маскировочных сетей, изготовление продуктовых наборов для того, чтобы в полевых условиях можно было использовать максимально быстро. Люди во многом ориентируются на вас, и, как прежде, надеются на вас как на своих защитников".

Дмитрий Азаров подчеркнул: консолидация в обществе крайне важное, решающее значение имеет для победы России.

"Люди сплотились вокруг нашего национального лидера, нашего президента страны. С каким воодушевлением в обществе было воспринято решение Владимира Владимировича Путина принять участие в выборах президента, вы об этом прекрасно знаете. И я надеюсь, что в период проведения выборов президента в нашей Самарской области, Союз генералов себя проявит и вновь попытается дойти до каждого, не только до ветеранов, военнослужащих, но и до всех категорий общества, до всех людей с объяснением, как же важно сегодня продолжить курс развития страны", - обратился Дмитрий Азаров к общественным деятелям.

Буквально вчера президент страны дал поручение подготовить документы по продлению действия нацпроектов до 2036 года. "Владимир Владимирович смотрит на годы вперед. И вот эта уверенность в продолжении позитивных преобразований, которые происходят во всей стране, она тоже формирует победный дух в обществе", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Самарской области благодаря нацпроектам, прямой поддержке президента страны Владимира Путина уже многое удалось сделать. За последние годы построены сотни новых социально значимых объектов.

"Это новые школы, детские сады, больницы, спортивные сооружения, доступные для всех, дома культуры, школы искусств, благоустройство, обустройство родной земли, - отметил губернатор. - Нам еще больше сделать предстоит. Вчера Владимир Владимирович Путин об этом сказал. И его решение продолжить эту работу по опережающему развитию нашего государства, обустройству России, она вселяет в нас уверенность в то, что враг будет разбит, а Победа будет за нами".

В завершении встречи Дмитрий Азаров еще раз поблагодарил "Союз генералов Самары" за их неустанную работу и неоценимый вклад в патриотическую работу, а также вручил региональные награды за масштабную общественную деятельность.