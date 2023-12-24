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В Самаре казачьему отряду "Ермак" передали беспилотники нового поколения

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей России Наталья Попова передали 15-му казачьему добровольческому отряду "Ермак" (БАРС-15) квадрокоптеры и другие технические спецсредства. Они помогут защитникам Отечества выполнять поставленные Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Фото: Андрей Савельев

Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции "Всегда рядом", которая инициирована главой СоюзМаша Сергеем Чемезовым и организована совместными усилиями Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонных предприятий.

"Я благодарю Союз машиностроителей России за постоянное сотрудничество с нашим регионом, а также за помощь нашим бойцам, землякам, которая осуществляется на регулярной основе. Не первый раз передается оборудование. И я сердечно благодарю, что и сегодня в преддверии Нового года направляем спецсредства. Уверен, это настроение нашим бойцам поднимет", — обратился Дмитрий Азаров к Наталье Поповой.

"Безусловно, оборудование им поможет. А мы ждем Победы, — сказал в ответ Наталья Попова. — Сотрудничество мы точно продолжим. Сергей Викторович Чемезов отметил, что Самарская область — наш родной регион. Поэтому мы всегда с вами".

В общей сложности сегодня казачьему добровольческому отряду "Ермак" (БАРС-15) было передано 11 беспилотных летательных аппаратов, дополнительные аккумуляторы к ним, 3 противодронных ружья и система подавления дронов "Гарпия". Оборудование принял для передачи Атаман Волжского войскового казачьего общества, куратор добровольческого казачьего отряда Константин Давитьян. В ближайшее время все оборудование доставят на передовую.

Беспилотные летательные аппараты незаменимы. Дроны работают и как разведчики, и как поддержка пехоты, сбрасывая взрывчатые вещества. А дополнительная термальная установка позволяет БПЛА "разглядеть" противника сквозь стену толщиной до 10 см.

"У нас замечательная школа подготовки операторов беспилотных авиационных систем. Поэтому уверен, что это оборудование проработает долгое время — ребята действительно опытные, профессиональную подготовку проходят. И это, конечно, тоже повышает эффективность работы оборудования", — отметил губернатор.

Ранее совместно с губернатором СоюзМаш передавал 15-му казачьему добровольческому отряду "Ермак" 35 квадрокоптеров — тактические грузовые БПЛА и два типа разведчиков, один из которых используется в ночное время, а также тактические аптечки. "Благодаря Сергею Викторовичу Чемезову передаются и гуманитарные грузы не только в целом на Донбасс, но и в наш город-побратим Снежное. С Владимиром Владимировичем Гутеневым мы это делали неоднократно. Уверен, свместное формирование гуманитарных колонн продолжится", — добавил Дмитрий Аазаров.

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