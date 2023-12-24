В Самаре казачьему отряду "Ермак" передали беспилотники нового поколения

В воскресенье, 24 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей России Наталья Попова передали 15-му казачьему добровольческому отряду "Ермак" (БАРС-15) квадрокоптеры и другие технические спецсредства. Они помогут защитникам Отечества выполнять поставленные Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции "Всегда рядом", которая инициирована главой СоюзМаша Сергеем Чемезовым и организована совместными усилиями Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонных предприятий.
"Я благодарю Союз машиностроителей России за постоянное сотрудничество с нашим регионом, а также за помощь нашим бойцам, землякам, которая осуществляется на регулярной основе. Не первый раз передается оборудование. И я сердечно благодарю, что и сегодня в преддверии Нового года направляем спецсредства. Уверен, это настроение нашим бойцам поднимет", — обратился Дмитрий Азаров к Наталье Поповой.
"Безусловно, оборудование им поможет. А мы ждем Победы, — сказал в ответ Наталья Попова. — Сотрудничество мы точно продолжим. Сергей Викторович Чемезов отметил, что Самарская область — наш родной регион. Поэтому мы всегда с вами".
В общей сложности сегодня казачьему добровольческому отряду "Ермак" (БАРС-15) было передано 11 беспилотных летательных аппаратов, дополнительные аккумуляторы к ним, 3 противодронных ружья и система подавления дронов "Гарпия". Оборудование принял для передачи Атаман Волжского войскового казачьего общества, куратор добровольческого казачьего отряда Константин Давитьян. В ближайшее время все оборудование доставят на передовую.
Беспилотные летательные аппараты незаменимы. Дроны работают и как разведчики, и как поддержка пехоты, сбрасывая взрывчатые вещества. А дополнительная термальная установка позволяет БПЛА "разглядеть" противника сквозь стену толщиной до 10 см.
"У нас замечательная школа подготовки операторов беспилотных авиационных систем. Поэтому уверен, что это оборудование проработает долгое время — ребята действительно опытные, профессиональную подготовку проходят. И это, конечно, тоже повышает эффективность работы оборудования", — отметил губернатор.
Ранее совместно с губернатором СоюзМаш передавал 15-му казачьему добровольческому отряду "Ермак" 35 квадрокоптеров — тактические грузовые БПЛА и два типа разведчиков, один из которых используется в ночное время, а также тактические аптечки. "Благодаря Сергею Викторовичу Чемезову передаются и гуманитарные грузы не только в целом на Донбасс, но и в наш город-побратим Снежное. С Владимиром Владимировичем Гутеневым мы это делали неоднократно. Уверен, свместное формирование гуманитарных колонн продолжится", — добавил Дмитрий Аазаров.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!