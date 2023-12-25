Дмитрий Азаров оценил условия реабилитации бойцов СВО в санатории "Волга"

В понедельник, 25 декабря, губернатор Дмитрий Азаров навестил бойцов-участников СВО, которые проходят реабилитацию в Самаре в клиническом санатории "Волга" санаторно-курортного комплекса "Приволжский" Министерства обороны РФ. Глава региона оценил условия, созданные в санатории для бойцов, пообщался с военнослужащими и поздравил их с наступающим Новым годом.
В годы Великой Отечественной войны санаторий выполнял задачи по реабилитации и лечению раненых и больных. Также санаторий наработал опыт по восстановлению людей после инсультов, замены тазобедренных суставов, коленных суставов. С февраля 2022 года сотрудники санатория активно проводят медицинскую и медико-психологическую реабилитацию участников СВО. В санатории создан уникальный Центр медико-психологической реабилитации для военнослужащих Министерства Обороны РФ.
Как рассказал начальник ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Приволжский" МО РФ Алексей Сухинин, на сегодняшний день санаторий имеет полностью сформированный штат: врачи - кандидаты наук, узкие специалисты, средний и младший медицинский персонал. Также есть все необходимое медицинское оборудование, санаторий укомплектован по последнему слову для восстановления военнослужащих.
В 2023 году по нацпроекту "Здравоохранение" (федеральная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"), который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, в санаторий было поставлено более 50 единиц оборудования.
"Для клинического санатория "Волга" имеет большое значение, что губернатор в своем плотном графике нашел время и приехал в первую очередь поддержал военнослужащих-участников СВО, а также медицинский персонал. Это очень важно", - отметил начальник санатория.
Впервые в РФ начато применение технологий виртуальной реальности в медицинско-психологической реабилитации - с использованием специального оборудования. В апреле 2023 года в центр поступило дополнительное оборудование, которое помогает ускорить реабилитацию.
Губернатор осмотрел корпус с отделением реабилитации, тренажерный зал, зал механотерапии, интерактивных технологий, массажный кабинет, палаты. Сотрудники санатория продемонстрировали действие современных аппаратных тренажеров с биологической обратной связью, комплекс тренажеров на все группы мышц, которые помогают бойцам с ампутированными конечностями восстанавливать равновесие, функции мышц.
В санатории лечатся и восстанавливаются военнослужащие не только из Самарской области, но и из других регионов страны - их направляют из главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко, Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Министерства Обороны РФ.
"Маршрутизация пациентов Минобороны отстроена. К нам приезжают те, кому мы можем быть полезны", - пояснил начальник санатория.
По словам Алексея Сухинина, реабилитацию проходят в течение 21 дня, 99% пациентов выписываются с улучшениями, большинство бойцов высказывают желание вернуться в строй и продолжать выполнять задачи СВО.
Санаторий также сотрудничает с фондом "Защитники Отечества", который при необходимости направляет сюда уже уволенных с военной службы бойцов, нуждающихся в реабилитации.
В 2023 году в отделении взамен старых были установлены новые современные больничные и пассажирский лифты. Благодаря этому теперь между этажами можно перемещаться и на колясках.
Губернатор поинтересовался у военнослужащих, как они оценивают условия, созданные для них в санатории "Волга" - все отмечают внимательный и профессиональный персонал, эффективность восстановления.
Один из мобилизованных родом из Тверской области прибыл в санаторий из госпиталя Санкт-Петербурга. Здесь он проходит восстановительные процедуры и готовится к протезированию - в октябре, подорвавшись на мине, получил ранение. "Хочу сейчас пройти протезирование, восстановиться, съездить домой - и поехать обратно", - рассказал он.
Обращаясь к военнослужащим, глава региона пожелал им скорейшего выздоровления, вручил подарки к Новому году. "Спасибо вам, бойцы, за то, что вы делаете для нас всех, для всей страны", - поблагодарил он.
Общаясь с бойцами, губернатор поинтересовался, какие у них есть вопросы, нужна ли им в чем-то дополнительная помощь. Несколько обращений защитников Отечества глава региона взял на отработку.
Губернатор также выразил признательность медицинскому персоналу санатория: "Сейчас разговаривали с бойцами, и все наши герои говорят о том, что здесь есть забота, профессионализм, за это вам огромное спасибо. Военнослужащие здесь не только восстанавливают свои силы, но и психоэмоциональное состояние, чувствуя вашу заботу и искреннее внимание, ваше душевное тепло".
Дмитрий Азаров также поздравил сотрудников санатория с наступающим Новым годом. "Сейчас время такое, что на защитниках Отечества концентрируем все силы и внимание. Дай бог следующий год будет победным", - пожелал он.
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