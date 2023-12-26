Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса

Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание штаба по реализации проекта создания международного межвузовского кампуса в Самаре. Были рассмотрены детали архитектурной концепции кампуса, а также предложения по развитию территории вблизи стадиона "Солидарность Самара Арена".
Напомним, регион получил право реализации проекта благодаря мощному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. Проект получил поддержку президента России Владимира Путина и реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
Штаб с участием представителей правительства Самарской области, команды проектировщиков, ректорского корпуса и представителей концессионера - ООО "ПроКампус № 1" (входит в ГК ПроШкола, ВЭБ.РФ) собирается регулярно и рассматривает актуальные вопросы в ходе работы над реализацией проекта.
Об архитектурных решениях с учетом предыдущих замечаний доложил главный архитектор проекта Антон Яр-Скрябин (ООО "Архитектурное бюро "Студия 44"). Он представил детализацию расположения помещений в объектах кампуса, которая была доработана по результатам уточнения с вузами. Архитектор отметил, что при проработке проектного решения полностью увязаны зеленые зоны района и кампуса, это будет парк с системой пешеходных маршрутов, который отделит также учебную зону от жилой и будет доступен для горожан.
Лаборатории учебного корпуса будут располагаться на первом этаже, эти помещения высокие, 6-метровые. Фасады предполагается выполнить из стекла. Этот момент, по словам архитектора, создаст дополнительную привлекательность объекту плюс позволяет максимально осветить пространство. При этом предусмотрен и механизм, закрывающий обзор. Также там спроектированы офисные помещения высотой 3 м для преподавательского состава.
В цокольно-подвальных помещениях будет оборудована защита от вибрации специального оборудования. Лифты предусмотрены большие, чтобы была возможность перемещать объемные экспонаты или оборудование. Таким образом, самарский кампус объединит в одном пространстве современные лаборатории в области искусственного интеллекта, двигателестроения, беспилотных технологий, передовых медицинских технологий и даже производственно-испытательный комплекс для малых космических аппаратов.
В корпусах кампуса спроектированы сервисные помещения, магазины, три детских центра, спортивный блок с бассейном 25 м, фитнес-залом, спортивным залом. В учебном корпусе будут располагаться выставочные пространства, отделение банка, магазин и интернет-клуб.
По словам Антона Яр-Скрябина, была проведена большая работа с вузами, чтобы определить потребности каждого в рамках проекта. При проектировании учли мнение всех будущих пользователей кампуса, было проведено 7 стратегических сессий с представителями вузов, институтов развития, потенциальными индустриальными партнерами, жителями города и студенческим советом кампуса, созданном в рамках соучаствующего подхода к проектированию.
Основная общественная зона будет располагаться на втором уровне, куда ведет большая широкая лестница - амфитеатр. Это столовая, коворкинги, переговорные, аудитории. Запланированы несколько больших аудиторий на 1000 мест. При спуске на первый этаж в лабораторный корпус предусмотрена отдельная система доступа. Также система контроля доступа будет организована на дополнительных входах в лабораторный корпус из главного входного блока.
На третьем этаже также будут учебные аудитории, столовая, буфет и кафе. Учебный блок от жилого отделяет большая лужайка. В жилом блоке проработано соотношение одноместных комнат, учтены и семейные номера. Здания жилого блока будут разной этажности, разработаны и их цветовые решения. Вокруг учебного корпуса предусмотрена территория развития, где в будущем предполагается строительство дополнительных зданий для индустриальных партнеров.
Как отметила генеральный директор управляющей организации ООО "ПроКампус № 1" - ООО "ПроШкола" Алиса Денисова, проект был рассмотрен на заседании секции градсовета при губернаторе Самарской области и предложенные решения были поддержаны. Ряд вопросов требуют уточнения, но они не касаются общей планировки и архитектурных решений. На заседании штаба обсудили исполнение решений, принятых на предыдущих этапах, - был проработан расчет необходимого количества парковочных мест, оптимального соотношения полезной и общей площадей.
Президент ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева" Виктор Сойфер акцентировал внимание на организации пространства кампуса для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. "Безусловно, при проектировании это будет учтено, как и подсветка, индикация для людей с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
На штабе также обсудили вопрос обеспечения безопасности - как отдельных объектов кампуса, так и общей его территории. По предложению участников будет изучен опыт уже реализованных похожих проектов.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!