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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" в Самаре

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний". В регионе она проводится уже на протяжении 17 лет. В ней принимают участие все неравнодушные жители, которые готовы исполнить новогодние мечты юных земляков.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона снял с елки, установленной в здании правительства Самарской области, 15 открыток с пожеланиями детей, которые будут осуществлены в преддверии Нового года. В этом году будут исполнены новогодние мечты около двух тысяч маленьких самарцев - детей-сирот, мальчишек и девчонок из многодетных малообеспеченных и приемных семей, воспитанников социальных учреждений, детей участников СВО.

Например, 8-летний Саша попросил Деда Мороза "принести машинку с радиоуправлением", а Вячеслав, который стал полуфиналистом международного вокального конкурса, попросил профессиональные наушники. "Таким творческим ребятам, я уверен, Дед Мороз подарит все, что им необходимо для творчества", - отметил Дмитрий Азаров.

Девочка Аня просит подарить ей большого белого плюшевого медведя, а пятилетней Любаве больше всего хочется получить в подарок единорога. Милана из Снежного Донецкой народной республики - города-побратима Самарской области - попросила выпрямитель для волос, чтобы "быть красивой". Ребята попросили подарить и планшеты для чтения книг, спортивную обувь и мячи, мягкие игрушки, колонки и многое другое.

С каждым годом "Елка желаний" объединяет все больше неравнодушных самарцев. С начала проведения акции жители региона исполнили около 25 тысяч детских желаний.

В этом году в регионе установлено 60 "Елок желаний" по всей Самарской области, которые собрали пожелания юных земляков, которые верят в новогоднее чудо. Губернатор призвал всех жителей региона не оставаться равнодушными к просьбам детей и исполнить их мечты.

"Давайте вместе сделаем так, чтобы эта сказка сбылась у наших юных сограждан, давайте подарим тепло самым маленьким землякам, - обратился Дмитрий Азаров. - Я уверен, от этого мир станет чуть-чуть лучше, добрее".

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