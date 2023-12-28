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Школьники и студенты колледжей Самарской области могут проверить свои знания в отборочных играх всероссийского чемпионата по игре "Что? Где? Когда?"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Среди российских школьников и студентов колледжей проходит всероссийский чемпионат по игре "Что?Где? Когда?", организованный Российским обществом "Знание". Принять участие в масштабном интеллектуальном соревновании могут юные интеллектуалы всех 89 субъектов РФ, включая Самарскую область.

Фото: Российское общество "Знание"

Им предстоит продемонстрировать свои знания, а также проявить смекалку и навыки командной работы, отвечая на вопросы, охватывающие широкий круг тем.

Учащиеся 5-11 классов и студенты колледжей Самарской области могут принять участие во всероссийском чемпионате по легендарной интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", организованном Российским обществом "Знание". Для этого команды игроков могут зарегистрироваться на чемпионат и начать играть в любой момент отборочного этапа, который начнется в январе и продлится до марта 2024 года.

"Интеллектуальный турнир "Что? Где? Когда?" хорошо известен как среди старших поколений, так и среди современной российской молодежи. Участие в этом легендарном соревновании на всероссийском уровне — это лучший способ проявить себя, доступный каждому в нашей стране. Однако настоящая победа в нем — это не лидерство в рейтинге, а возможность учиться чему-то новому в процессе, расширять кругозор, заводить новые знакомства и находить единомышленников", — комментирует генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

По итогам турниров, проводимых в рамках отборочного этапа, будет сформирован рейтинг команд участниц чемпионата "Что? Где? Когда?" в категории "Школы и колледжи". Также отдельным этапом интеллектуального чемпионата для школьников и студентов ссузов станет онлайн-кубок Знание.Игра, который пройдет в марте 2024 года. Лучшие команды поборются за призовое место в финале, запланированном на весну 2024 года.

Планируется, что в турнире примут участие порядка 400 тысяч юных эрудитов из 10 000 школ и колледжей из 89 регионов страны.

Участниками федерального финала соревнования станут 75 команд: 35 лучших по итогам отборочных игр, 20 команд-лидеров онлайн-кубка Знание.Игра, а также 20 команд из партнерских турниров, которые пройдут по лицензии продюсерского центра "Игра-ТВ", правообладателя бренда "Что? Где? Когда?".

Напомним, что всероссийский турнир по игре "Что? Где? Когда?", вошедший в перечень интеллектуальных мероприятий Знание.Игра, стартовал в октябре 2023 года. Масштабнейшее интеллектуальное соревнование проходит в трех категориях: "Что? Где? Когда?": школы и колледжи" — для школьников 5-11 классов и учащихся ссузов; "Что? Где? Когда?": университеты" — для студентов высших учебных заведений до 25 лет; "Что? Где? Когда?": открытые игры", где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет. Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.

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