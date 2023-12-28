Школьники и студенты колледжей Самарской области могут проверить свои знания в отборочных играх всероссийского чемпионата по игре "Что? Где? Когда?"

Среди российских школьников и студентов колледжей проходит всероссийский чемпионат по игре "Что?Где? Когда?", организованный Российским обществом "Знание". Принять участие в масштабном интеллектуальном соревновании могут юные интеллектуалы всех 89 субъектов РФ, включая Самарскую область.
Им предстоит продемонстрировать свои знания, а также проявить смекалку и навыки командной работы, отвечая на вопросы, охватывающие широкий круг тем.
Учащиеся 5-11 классов и студенты колледжей Самарской области могут принять участие во всероссийском чемпионате по легендарной интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", организованном Российским обществом "Знание". Для этого команды игроков могут зарегистрироваться на чемпионат и начать играть в любой момент отборочного этапа, который начнется в январе и продлится до марта 2024 года.
"Интеллектуальный турнир "Что? Где? Когда?" хорошо известен как среди старших поколений, так и среди современной российской молодежи. Участие в этом легендарном соревновании на всероссийском уровне — это лучший способ проявить себя, доступный каждому в нашей стране. Однако настоящая победа в нем — это не лидерство в рейтинге, а возможность учиться чему-то новому в процессе, расширять кругозор, заводить новые знакомства и находить единомышленников", — комментирует генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
По итогам турниров, проводимых в рамках отборочного этапа, будет сформирован рейтинг команд участниц чемпионата "Что? Где? Когда?" в категории "Школы и колледжи". Также отдельным этапом интеллектуального чемпионата для школьников и студентов ссузов станет онлайн-кубок Знание.Игра, который пройдет в марте 2024 года. Лучшие команды поборются за призовое место в финале, запланированном на весну 2024 года.
Планируется, что в турнире примут участие порядка 400 тысяч юных эрудитов из 10 000 школ и колледжей из 89 регионов страны.
Участниками федерального финала соревнования станут 75 команд: 35 лучших по итогам отборочных игр, 20 команд-лидеров онлайн-кубка Знание.Игра, а также 20 команд из партнерских турниров, которые пройдут по лицензии продюсерского центра "Игра-ТВ", правообладателя бренда "Что? Где? Когда?".
Напомним, что всероссийский турнир по игре "Что? Где? Когда?", вошедший в перечень интеллектуальных мероприятий Знание.Игра, стартовал в октябре 2023 года. Масштабнейшее интеллектуальное соревнование проходит в трех категориях: "Что? Где? Когда?": школы и колледжи" — для школьников 5-11 классов и учащихся ссузов; "Что? Где? Когда?": университеты" — для студентов высших учебных заведений до 25 лет; "Что? Где? Когда?": открытые игры", где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет. Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.