В Самарской области стартует новый сезон проекта "Цифровой ликбез"

Благотворительный фонд "Вклад в будущее" и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый сезон всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез".

Проект реализуется уже второй учебный год. На этот раз партнером стал благотворительный фонд "Вклад в будущее". Эксперты Фонда подготовили три мультипликационных ролика по темам: "Культура работы с данными", "Цифровой след" и "Информационный шум".

Благодаря видеороликам школьники смогут не только узнать о безопасном поведении в сети Интернет, а также развить навыки цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика", реализующегося по решению президента Российской Федерации Владимира Путина и направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку квалифицированных ИТ-кадров в России.

Повышенный спрос на специалистов в сфере ИТ в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством Самарской области.

А проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в Самарской области, как "Цифровой ликбез", находится на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова. "Мобильные гаджеты и планшеты есть практически у каждого школьника, а интернет стал привычным инструментом для поиска информации, поэтому особенно важно научить разбираться в этом потоке контента самых юных пользователей. Здорово, что сегодня бизнес лидирует в работе по повышению уровня киберграмотности граждан. Уверен, не только дети, но и взрослые смогут почерпнуть для себя полезную информацию из этих роликов, обезопасив тем самым себя и близких, стать увереннее в сети", — сообщил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

Подготовленные материалы в проекте "Цифровой ликбез" учат школьников и их родителей, как правильно вести себя в цифровой среде, что не всей информации можно доверять и что к любым данным в сети надо относиться с осторожностью.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами. Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или родительских собраниях.

Новые видеоролики и методические материалы Цифрового ликбеза будут размещены в период с 9 января по 11 февраля 2024 г. в сети "Интернет" по указанному адресу.