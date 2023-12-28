В Самаре семьи участников СВО стали зрителями ледовой сказки Ильи Авербуха "Морозко"

В четверг, 28 декабря, в Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого состоялся новогодний праздник для жителей Самары и области. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова на мероприятие пригласили семьи участников специальной военной операции, военнослужащих, которые проходят реабилитацию в регионе, волонтеров патриотических проектов, членов поисковых отрядов, представителей женсовета 2-й гвардейской армии и общественников, кто помогает фронту и поддерживает родных бойцов.

Семейную сказку "Морозко" - ледовое шоу Ильи Авербуха - смогли посмотреть почти 4 тыс. зрителей, среди которых почти 2 тыс. детей. В числе зрителей были и ребята - воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участники акции "Елка желаний".

Волшебную сказку самарцам показали выдающиеся фигуристы: главные роли в сказке исполнили двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира, бронзовые призеры Олимпийских игр Оксана Домнина и Максим Шабалин, воспитанник самарской школы фигурного катания, а также двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский.

Дмитрий Азаров поздравил собравшихся с наступающим Новым годом. Губернатор подчеркнул серьезный вклад близких военнослужащих, общественников, волонтеров и тружеников в приближение победы нашей армии, которая в зоне СВО выполняет задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, президентом Владимиром Путиным.

"Я сердечно благодарю вас за ваш вклад в приближение победы, за то, что вы поддерживаете и вдохновляете наших героев - своих родных и близких, своих отцов, мужей, сыновей, - на ратный подвиг во имя нашей великой и прекрасной России. Я благодарю всех, кто своим трудом продолжает славу нашего региона, и всех, кто помогает военнослужащим и семьям военнослужащих в этот период", - обратился он со словами благодарности к землякам.

Губернатор выразил надежду, что следующий год для жителей Самарской области и россиян в целом будет счастливым. Для этого, уверен глава региона, необходимо продолжать поддерживать наших бойцов.

"Пусть этот год будет по-настоящему победным, принесет радость в каждый дом, мир и процветание нашей великой России и нашей прекрасной Самарской области. Доброго вам здоровья, спасибо, что вы есть у нас, спасибо, что нам есть кем гордиться и о ком заботиться. Уверен, что, объединившись вокруг нашего национального лидера, президента страны Владимира Владимировича Путина, мы обязательно добьемся побед по всем фронтам, по всем направлениям и обеспечим по-настоящему счастливую жизнь нашей Родины", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор также поблагодарил артистов ледового спектакля за выступление в Самаре. Спортсмены отметили качественную подготовку самарского льда и слаженную организацию.

В восторге от шоу остались юные зрители - ребята-участники акции "Елка желаний". После спектакля Дмитрий Азаров встретился с детьми, чьи открытки с пожеланиями он недавно снял с "Елок желаний". Ребята поделились с губернатором своими эмоциями от просмотра сказки, рассказали о своих достижениях и успехах, которых добились за год. Губернатор вручил им новогодние подарки, которые ребята загадывали в своих открытках.

Напомним, благотворительная акция "Елка желаний" в регионе проводится на протяжении 17 лет, исполнить мечты юных жителей региона - детей-сирот, ребят из многодетных малообеспеченных и приемных семей, воспитанников социальных учреждений, детей, чьи родители являются участниками СВО - могут все неравнодушные люди. В этом году в регионе установлено 60 "Елок желаний".

Так, пятиклассник Паша Иванов, воспитанник тольяттинского центра "Единство", рассказал, что занимается рукопашным боем, успешно выполняет нормы ГТО, а недавно побывал в Москве на выставке "Россия". Мальчик активно участвует в патриотических мероприятиях и поддерживает военнослужащих-участников СВО. Паша мечтал об электронной книге - и получил ее в подарок от главы региона.

Семиклассник Слава Ковшов увлечен творчеством, посещает студию вокала и с удовольствием участвует в разных конкурсах. В этом году - стал лауреатом 1 степени в вокальных конкурсах "Калейдоскоп талантов", "Вокальный олимп", "Детство цвета апельсин", участвовал в суперсезоне Международного вокального конкурса "Ты супер!". В подарок он получил профессиональные наушники, о которых мечтал.

Сергей Антонов - воспитанник сызранского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Искра". Он любит футбол, вместе с командой центра участвовал в спартакиаде "Спортивный ОЛИМП Приволжья" по мини-футболу фестиваля федерального округа "Вернуть детство" и был награжден кубком "Лучший нападающий 2023", получил спецприз "Король пенальти" на Первом Всероссийском детском турнире "Чемпионат победителей" в Москве в составе футбольной команды "Юные звезды". В подарок он получил специальные кроссовки - футзалки.

Восьмиклассник Денис Федоркин из села Черноречье в этом году был награжден медалью "За проявленное мужество". В мае Денис вместе с классом отдыхал на пикнике на озере Песчаном. В какой-то момент услышал крики - и вместе с учительницей бросился на помощь тонущим мальчишкам, вместе они вытащили пострадавших на берег. Награду за мужественный поступок ему вручила в Москве председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. В подарок от главы региона на Новый год Денис получил умную колонку "Алиса".

Пятилетняя Любава Яковлева из Самары включена в Книгу рекордов России как рекордсмен по метанию ножей. Тренирует ее папа Андрей Яковлев, президент региональной общественной физкультурно-спортивной организации "Самарская Областная Федерация "Спортивное Метание Ножа", восьмикратный чемпион мира по виду спорта "спортивное метание ножа". Старший брат девочки - двукратный чемпион мира по этому виду спорта.

По словам отца, тренироваться дочка начала с двух лет: "Пришла на тренировку, попробовала - понравилось. Ей все интересно, и она все успевает". Кроме этого спорта, Любава занимается верховой ездой, танцами, любит рисовать, поет и выступает в театре. В подарок на Новый год малышка мечтала получить игрушечного единорога и очень обрадовалась этому подарку от главы региона.

Загаданные желания исполнились и у других ребят, чьи открытки губернатор снял с "Елки желаний", установленной в здании правительства Самарской области, а также в недавно открытом в Самаре молодежном центре.

В завершение встречи Дмитрий Азаров поздравил ребят с наступающим Новым годом: "Надеюсь, что та сказка, которую вам сегодня подарили артисты, замечательные спортсмены, чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр, создала вам новогоднее настроение. Хочу пожелать, чтобы следующий год вам принес много счастья".