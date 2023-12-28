В Самаре семьи участников СВО стали зрителями ледовой сказки Ильи Авербуха "Морозко"

В четверг, 28 декабря, в Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого состоялся новогодний праздник для жителей Самары и области. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова на мероприятие пригласили семьи участников специальной военной операции, военнослужащих, которые проходят реабилитацию в регионе, волонтеров патриотических проектов, членов поисковых отрядов, представителей женсовета 2-й гвардейской армии и общественников, кто помогает фронту и поддерживает родных бойцов.
Семейную сказку "Морозко" - ледовое шоу Ильи Авербуха - смогли посмотреть почти 4 тыс. зрителей, среди которых почти 2 тыс. детей. В числе зрителей были и ребята - воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участники акции "Елка желаний".
Волшебную сказку самарцам показали выдающиеся фигуристы: главные роли в сказке исполнили двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира, бронзовые призеры Олимпийских игр Оксана Домнина и Максим Шабалин, воспитанник самарской школы фигурного катания, а также двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский.
Дмитрий Азаров поздравил собравшихся с наступающим Новым годом. Губернатор подчеркнул серьезный вклад близких военнослужащих, общественников, волонтеров и тружеников в приближение победы нашей армии, которая в зоне СВО выполняет задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, президентом Владимиром Путиным.
"Я сердечно благодарю вас за ваш вклад в приближение победы, за то, что вы поддерживаете и вдохновляете наших героев - своих родных и близких, своих отцов, мужей, сыновей, - на ратный подвиг во имя нашей великой и прекрасной России. Я благодарю всех, кто своим трудом продолжает славу нашего региона, и всех, кто помогает военнослужащим и семьям военнослужащих в этот период", - обратился он со словами благодарности к землякам.
Губернатор выразил надежду, что следующий год для жителей Самарской области и россиян в целом будет счастливым. Для этого, уверен глава региона, необходимо продолжать поддерживать наших бойцов.
"Пусть этот год будет по-настоящему победным, принесет радость в каждый дом, мир и процветание нашей великой России и нашей прекрасной Самарской области. Доброго вам здоровья, спасибо, что вы есть у нас, спасибо, что нам есть кем гордиться и о ком заботиться. Уверен, что, объединившись вокруг нашего национального лидера, президента страны Владимира Владимировича Путина, мы обязательно добьемся побед по всем фронтам, по всем направлениям и обеспечим по-настоящему счастливую жизнь нашей Родины", - отметил Дмитрий Азаров.
Губернатор также поблагодарил артистов ледового спектакля за выступление в Самаре. Спортсмены отметили качественную подготовку самарского льда и слаженную организацию.
В восторге от шоу остались юные зрители - ребята-участники акции "Елка желаний". После спектакля Дмитрий Азаров встретился с детьми, чьи открытки с пожеланиями он недавно снял с "Елок желаний". Ребята поделились с губернатором своими эмоциями от просмотра сказки, рассказали о своих достижениях и успехах, которых добились за год. Губернатор вручил им новогодние подарки, которые ребята загадывали в своих открытках.
Напомним, благотворительная акция "Елка желаний" в регионе проводится на протяжении 17 лет, исполнить мечты юных жителей региона - детей-сирот, ребят из многодетных малообеспеченных и приемных семей, воспитанников социальных учреждений, детей, чьи родители являются участниками СВО - могут все неравнодушные люди. В этом году в регионе установлено 60 "Елок желаний".
Так, пятиклассник Паша Иванов, воспитанник тольяттинского центра "Единство", рассказал, что занимается рукопашным боем, успешно выполняет нормы ГТО, а недавно побывал в Москве на выставке "Россия". Мальчик активно участвует в патриотических мероприятиях и поддерживает военнослужащих-участников СВО. Паша мечтал об электронной книге - и получил ее в подарок от главы региона.
Семиклассник Слава Ковшов увлечен творчеством, посещает студию вокала и с удовольствием участвует в разных конкурсах. В этом году - стал лауреатом 1 степени в вокальных конкурсах "Калейдоскоп талантов", "Вокальный олимп", "Детство цвета апельсин", участвовал в суперсезоне Международного вокального конкурса "Ты супер!". В подарок он получил профессиональные наушники, о которых мечтал.
Сергей Антонов - воспитанник сызранского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Искра". Он любит футбол, вместе с командой центра участвовал в спартакиаде "Спортивный ОЛИМП Приволжья" по мини-футболу фестиваля федерального округа "Вернуть детство" и был награжден кубком "Лучший нападающий 2023", получил спецприз "Король пенальти" на Первом Всероссийском детском турнире "Чемпионат победителей" в Москве в составе футбольной команды "Юные звезды". В подарок он получил специальные кроссовки - футзалки.
Восьмиклассник Денис Федоркин из села Черноречье в этом году был награжден медалью "За проявленное мужество". В мае Денис вместе с классом отдыхал на пикнике на озере Песчаном. В какой-то момент услышал крики - и вместе с учительницей бросился на помощь тонущим мальчишкам, вместе они вытащили пострадавших на берег. Награду за мужественный поступок ему вручила в Москве председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. В подарок от главы региона на Новый год Денис получил умную колонку "Алиса".
Пятилетняя Любава Яковлева из Самары включена в Книгу рекордов России как рекордсмен по метанию ножей. Тренирует ее папа Андрей Яковлев, президент региональной общественной физкультурно-спортивной организации "Самарская Областная Федерация "Спортивное Метание Ножа", восьмикратный чемпион мира по виду спорта "спортивное метание ножа". Старший брат девочки - двукратный чемпион мира по этому виду спорта.
По словам отца, тренироваться дочка начала с двух лет: "Пришла на тренировку, попробовала - понравилось. Ей все интересно, и она все успевает". Кроме этого спорта, Любава занимается верховой ездой, танцами, любит рисовать, поет и выступает в театре. В подарок на Новый год малышка мечтала получить игрушечного единорога и очень обрадовалась этому подарку от главы региона.
Загаданные желания исполнились и у других ребят, чьи открытки губернатор снял с "Елки желаний", установленной в здании правительства Самарской области, а также в недавно открытом в Самаре молодежном центре.
В завершение встречи Дмитрий Азаров поздравил ребят с наступающим Новым годом: "Надеюсь, что та сказка, которую вам сегодня подарили артисты, замечательные спортсмены, чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр, создала вам новогоднее настроение. Хочу пожелать, чтобы следующий год вам принес много счастья".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!