Запущена новая котельная в Куйбышевском районе Самары

В пятницу, 29 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства котельной на ул. Грозненской в Куйбышевском районе Самары. Ее строительство началось осенью 2022 года.

Реализация проекта стала возможной благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу "альткотельной". Мощность объекта составит 120 МВт, она будет нести нагрузку по надежному теплоснабжению более чем 300 жилых многоквартирных домов, в которых проживает свыше 35 тысяч жителей, а также порядка 30 социальных объектов.

Генеральный директор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов доложил губернатору о том, что на энергообъекте уже началась комплексная пусконаладка оборудования. Это один из заключительных этапов работ, который позволяет проверить оборудование на соответствие техническим требованиям и настроить его. Ввод теплоисточника в эксплуатацию запланирован на начало следующего года.

"Этот проект состоялся в большей степени благодаря губернатору Самарской области, руководству города. Очень активно просили жители Куйбышевского района Самары, чтобы было другое качество теплоснабжения и горячего водоснабжения. Поэтому мы сегодня очень рады тому, что запустили опытно-промышленную эксплуатацию. Это иллюстрация нашего партнерства с правительством региона", - подчеркнул Александр Вилесов.

Глава региона отметил, что в регионе проходит масштабная модернизация систем коммунальной инфраструктуры. Только в сфере теплоснабжения за последние годы инвестировано более 40 млрд рублей.

"Более 700 км теплосетей построено и отремонтировано. Таких темпов не было давно. Нам нужно догонять и устранять допущенные в предыдущие годы недоремонты. Конечно, уделяем этому самое пристальное внимание. Жестко подходим к формированию и исполнению инвестиционных планов и программ компаниями-монополистами - инженерными, энергоснабжающими. Здесь, кстати, у нас лучший показатель в стране. И я хочу поблагодарить за это наших надежных партнеров из "Т Плюс"", - обратился Дмитрий Азаров.

Он добавил, что по итогам года в регионе введено множество различных социальных объектов, что стало возможным благодаря национальным проектам, которые реализуются благодаря решению президента России Владимира Путина.

"Отдельно хочу отметить решение президента по использованию средств национального Фонда благосостояния для реализации таких масштабных инфраструктурных объектов. Новая котельная построена. Сегодня мы начали опытно-промышленную эксплуатацию. И уже с этой котельной начали получать тепло и горячую воду жители близлежащих территорий - 116 км Куйбышевского района. Ближайший квартал уже снабжается этой котельной, - отметил губернатор. - Отладим режимы, посмотрим этот опытно-промышленный режим - как себя покажут котлы, оборудование и пр. И уверен, что уже в январе будет осуществлен полный запуск на всю эксплуатационную мощность".

В реализацию проекта вложено свыше 1 млрд руб., при этом 800 млн привлечено из Фонда национального благосостояния. "Благодаря ему такие застарелые проблемы (в том числе как здесь, в Куйбышевском районе Самары) решаются. Около 200 млн рублей привлекла компания как раз для реализации этого проекта. В таком партнерстве мы решаем задачи, которые сегодня важны для жителей города Самары, всей Самарской области", - подчеркнул глава региона.

Важно отметить, что реализация национальных проектов в Самарской области продолжится и дальше. "По решению президента реализация нацпроектов уже планируется до 2036 года. Вот такой взгляд вперед, я бы сказал, за горизонт как раз вселяет в нас уверенность, что все задачи, которые ставят перед нами жители региона, мы обязательно решим, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Без нацпроектов мы, наверное, и половины бы не сделали. Но благодаря поддержке президента в Самарской области мы справляемся с очень масштабными задачами".

В этой котельной установлены три водогрейных котла, пять установок обратного осмоса для обеспечения качественной и чистой водой. Все оборудование - отечественного производства, которое уже доказало надежность работы.

"Здесь обеспечено не только качество, но и надежность теплоснабжения. Теперь у нас душа спокойна. С запасом созданы энергомощности, что позволяет этой территории развиваться, - заявил Дмитрий Азаров. - Посмотрите, какое развитие получил Куйбышевский район после ввода моста через реку Самару. Жители говорят, что живут в центре города (так они себя ощущают). 15 минут - и они уже - на центральной площади столицы нашего региона на площади Куйбышева. Конечно, развитие Куйбышевского района сейчас нарастает. Я уверен, что темпы жилищного строительства, возведения новых объектов здесь из года в год будут возрастать. А мы создаем для этого инфраструктуру, потому что без света, тепла, без горячей воды никакие объекты возводиться не будут. Вот здесь мы создали очень надежную базу, чтобы Куйбышевский район развивался и дальше".