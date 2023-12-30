Роман Костомаров дал оценку новому Дворцу спорта в Самаре

В пятницу, 29 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с российскими фигуристами Оксаной Домниной, Максимом Шабалиным и Романом Костомаровым. Двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира, бронзовые призеры Олимпийских игр Оксана Домнина и Максим Шабалин, воспитанник самарской школы фигурного катания, исполняют главные роли в ледовом шоу Ильи Авербуха "Морозко", которое проходит в эти дни в Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого. Вместе с Оксаной Домниной приехал ее муж, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров.

Накануне фигуристы представили ледовую сказку для почти 4 тысяч жителей области — семей участников специальной военной операции, военнослужащих, которые проходят реабилитацию в регионе, участников патриотических проектов, представителей женсовета 2-й гвардейской армии, общественников, кто помогает фронту и поддерживает родных бойцов, а также ребят — воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участников акции "Елка желаний". "Очень рад, что добрались до Самары и такой праздник подарили людям", — поприветствовал Дмитрий Азаров спортсменов и выразил свое восхищение мужеством и стойкостью Романа Костомарова, который в этом году перенес тяжелую болезнь и, преодолевая все обстоятельства, выходит на лед, чтобы продолжать радовать зрителей. На днях россияне назвали его спортсменом года.

Губернатор отметил, что представление всем зрителям очень понравилось. Было особенно важно порадовать перед Новым годом детей защитников Отечества. "У ребятишек сейчас, мягко говоря, немного поводов для радости. И когда видишь, как они выходят с выступления с горящими глазками, понимаешь: сказка состоялась", — сказал Дмитрий Азаров. "Для нас это тоже большое счастье — выходить и получать ответную эмоцию, энергию, когда мы дарим добро и радость", — поделилась Оксана Домнина.Фигуристы оценили новую площадку Дворца спорта и отметили, что она несравнима с теми условиями, которые были раньше. "Что здесь раньше было, куда мы приезжали последние 15-18 лет, несравнимо с тем, что увидели сейчас", — признался Роман Костомаров.

Как рассказал губернатор, Дворец спорта удалось возвести и открыть на год раньше запланированных сроков, а имя Владимира Высоцкого он получил в честь первого большого концерта музыканта, который состоялся в Куйбышеве. Во Дворце есть не только основная и тренировочная ледовая площадка, но и поле для керлинга.

Дмитрий Азаров отметил, что за последние годы в области многое сделано для развития физкультуры и спорта, улучшаются условия для развития массового спорта и спорта высших достижений. В городах и районах построены современные спортивные объекты. Все это помогают создавать национальные проекты, которые реализуются по решению президента России Владимира Путина. Благодаря этому за последние шесть лет доля жителей региона, регулярно занимающихся спортом, выросла с 34% до почти 54%. Увеличивается и количество ледовых площадок в регионе: "У нас во всей области открывают катки. Самарская область долгое время отставала по количеству льда. Пытаемся сейчас догонять. Открываем катки в том числе в небольших городах. В Похвистнево, например, на границе с Оренбургской областью. Туда из двух городов приезжают, играют в хоккей, катаются", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор пригласил фигуристов приезжать в город чаще, на встрече речь шла и о возможных совместных проектах. Он отметил, что в городе в этом году состоялось много значительных культурных событий. Самарский театр оперы и балета представил мировую премьеру оперы "Мастер и Маргарита", ее показали и на культурном форуме в Санкт-Петербурге, где она также имела успех.

В области проводится много музыкальных фестивалей разных направлений: классических, авторских, джазовых. А в 2023 году в регионе впервые в новейшей истории провели антифашистский фестиваль "Гитары в строю", где выступили музыканты в том числе из недружественных России стран. Также в областной столице ежегодно проходит фестиваль "Соль Земли".

Губернатор пообещал приглашать спортсменов на такие события. В заключение встречи глава региона пожелал фигуристам успехов: "Пусть все добро, которое вы дарите людям, вам сторицей и возвращается. И не только аплодисменты, но и уважение, и благодарности. Пусть так и будет".