Самарцы почтили память бойцов, погибших год назад в Макеевке

В понедельник, 1 января, в Самарской области проходят мероприятия, посвященные памяти военнослужащих и сотрудников силовых ведомств РФ, погибших при проведении СВО. Вместе с земляками память павших защитников отечества почтил губернатор Дмитрий Азаров.

Прошел год с трагических событий в Макеевке ДНР, когда 1 января враг нанес удар по пункту дислокации российских войск, в результате которого погибли бойцы, большинство из которых были из Самарской области. Тогда уже 2 января после совещания в Минобороны Дмитрий Азаров выехал к пострадавшим, чтобы на месте понять, какая помощь нужна, сразу, в первые дни после произошедшего, были оперативно решены многие вопросы. Глава региона также договорился с Минобороны РФ об организации бортов для перевозки пострадавших на лечение в родную Самарскую область.

Сегодня Дмитрий Азаров в Сызрани вместе с земляками возложил цветы к мемориальному комплексу.

"1 января прошлого года трагедия в Макеевке болью отозвалась в сердце каждого жителя Самарской области, миллионах сердец наших соотечественников. В эту ночь циничный, бесчеловечный враг нанес удар по нашим военнослужащим, нашим защитникам, землякам, которые по зову сердца, не задумываясь, встали на защиту родины, как только это стало необходимо. Мы помним каждого из них, вспоминают и по всей России", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что сегодня наши защитники, вдохновленные подвигами героев Великой Отечественной, продолжают сражаться с тем же врагом, противостоять нацизму — бесчеловечной, самой страшной идеологии за всю историю человечества.

"Враг вновь попытался омрачить новогодние праздники, нанеся удар по мирным жителям Белгорода. И мы с вами знаем, что так же, как самарцы, белгородцы сплотились для того, чтобы оказать помощь всем пострадавшим, принять участие в судьбах семей погибших соотечественников, своих земляков, чтобы в короткие сроки привести в порядок город. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Я низко кланяюсь каждой семье военнослужащего, которая воспитала героя и хранит сегодня память о нем. Поддерживает тех бойцов, которые сегодня в зоне специальной военной операции защищают нашу родину, само право России на существование", — сказал глава региона.

Мужеством российских военнослужащих восхищается вся страна, защитники отечества чувствуют искреннюю поддержку миллионов россиян, это подчеркнул президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении. Он отметил, что все, кто находится на переднем крае борьбы за правду и справедливость, — герои.

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что даже спустя годы и десятилетия потомки с гордостью будут вспоминать имена павших героев, приближавших победу ценой своей жизни, благодарить тех, кто вернулся и продолжил трудиться на родной земле.

"Победа, конечно, будет. И залогом тому — сплоченность российского народа, — обратился губернатор. — Победа обязательно будет, а значит все будет не зря. Дорогие друзья, наш святой человеческий долг — сделать так, чтобы ни одно имя не было забыто, чтобы ни одна семья не осталась без нашей заботы и помощи. Я уверен, так и будет. Скорбим, молимся, никогда не забудем и не простим".

Дмитрий Азаров также передал награды родным павших бойцов — почетные знаки Самарской области "За доблесть и отвагу".

Памятные мероприятия продолжаются по всей области, в храмах проходят молебны. В Самаре в память о погибших состоялся молебен в храме в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, в Сызрани — в храме Рождества Христова.