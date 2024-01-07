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Самарцы встретили Рождество Христово в храмах

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Православные христиане отмечают один из главных праздников - Рождество Христово. В ночь на 7 января праздничные богослужения прошли во всех храмах Самарской области. Главное из них в Соборе Софии Премудрости Божией провел Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Фото: Андрей Савельев

Служба началась в сочельник, а завершилась глубокой ночью. Один из главных христианских праздников в соборе встретили сотни православных верующих. Трансляция оттуда велась онлайн.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил Рождество Христово в храме во имя Архангела Михаила в селе Шигоны.

Поздравляя самарцев с Рождеством, Губернатор отметил: этот светлый праздник наполняет сердца всех православных христиан любовью и радостью, вдохновляет на добрые дела, побуждает к нравственному совершенствованию, милосердию и заботе о ближнем.

"Развитие нашего государства, сохранение российской цивилизации в сложном современном мире невозможно без опоры на традиционные ценности нашего народа и духовный авторитет Русской православной церкви. В вере, в нашей истории и культуре черпаем мы силы для преодоления трудностей и созидательной деятельности на благо Отечества, во имя свободы и независимости нашей Родины", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона особо отметил, что сегодня вся страна молится за героев, которые с оружием в руках защищают родную землю, за тех, кто в эти непростые времена помогает российской армии и семьям военнослужащих, поддерживает жителей освобожденных территорий, помогая им налаживать мирную жизнь.

"Уверен, что вместе мы достигнем целей, поставленных нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным, сделаем нашу страну сильнее и укрепим позиции Самарской губернии как опорного региона России, - подчеркнул губернатор. - Пусть праздник Рождества Христова принесет в ваши дома мир, душевное тепло и взаимопонимание! Здоровья, любви и добра вам, дорогие земляки!"

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