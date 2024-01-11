В Самаре после проведенных проверок из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов

В Самарской области после проведенных по поручению губернатора Дмитрия Азарова проверок предприятий из страны ГУ МВД России по Самарской области выдворили 696 нелегальных мигрантов. Выявлено 2705 административных правонарушений в сфере миграции. Об этом стало известно в ходе заседания антитеррористической комиссии, которую провел глава региона.
О том, как ведется работа по предупреждению нелегальной трудовой миграции, доложила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. Напомним, именно это направление Дмитрий Азаров обозначал перед ней как один из приоритетов в работе ведомства при переназначении ее на должность руководителя министерства 27 октября прошлого года.
Министр рассказала, что по поручению губернатора Самарской области только за ноябрь-декабрь 2023 года межведомственной комиссией по вопросам внешней трудовой миграции проведены профилактические выезды к 92 работодателям, привлекающим значительное число иностранных работников.
В ходе таких выездов рассматривается широкий круг вопросов - от соблюдения требований законодательства до вопросов охраны труда. Параллельно ГУ МВД России по Самарской области были проведены выезды в рамках мероприятия "Нелегальный мигрант".
В ходе проверок было выявлено 2705 административных нарушений в сфере миграции, 696 иностранных граждан выдворено из страны. Ирина Никишина подчеркнула, что выезды и проверки продолжаются. Выработан ряд предложений по дополнительному регулированию миграционной сферы (гиперссылка на второй материал).
Кроме того, в ходе комиссии обсуждался и вопрос реагирования на представление недостоверной информации в сети интернет, когда бытовой конфликт подается как межнациональный.
Начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области Рамиль Хвалев отметил, что с начала специальной военной операции на всей территории страны фиксируется рост активности спецслужб иностранных государств, который направлен на разжигание межнациональной розни. В том числе, и в информационной среде.
"На протяжении последних нескольких лет в Самарской области преступлений на почве межнациональной ненависти и вражды не зарегистрировано. Конфликтные ситуации были, но они все - бытовые", - подчеркнул Рамиль Хвалев.
При этом ряд интернет-пабликов, а также некоторые СМИ, в основном имеющие статус иноагентов, неоднократно интерпретировали бытовые инциденты как конфликты на почве межнациональной розни. Такая подача, уверены члены комиссии, создает дополнительные угрозы поддержанию безопасности в регионе.
"Когда идет разгонка бытового конфликта как межнационального, до того может ситуация дойти, что люди, взбудораженные такой подачей материала, сами совершат противоправные действия. И в некоторых регионах такое уже происходило. На мой взгляд, работа в этом направлении недостаточна, ее необходимо усилить", - отметил губернатор.
Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий отметил, что только за прошлый год было заблокировано порядка 300 недостоверных публикаций, когда обычные бытовые конфликты выдавались как межнациональные.
"Поэтому обеспокоенность губернатора в этом вопросе абсолютно оправдана. Значительное влияние недостоверная информация оказывает на жителей Самарской области. Работу в этом направлении мы, безусловно, будем продолжать", - подчеркнул глава надзорного ведомства.
Губернатор подчеркнул, что вопрос сохранения межнационального мира и согласия касается всех территорий, муниципальных образований, всех ведомств.
"Разжигание межнациональной розни в стране - одна из главных угроз. Это подчеркивает и президент страны Владимир Владимирович Путин. Если мы не будем должного внимания уделять этому вопросу, мы тем самым будем создавать условия угрозы национальной безопасности. Нас попытаются расколоть изнутри, и сегодня в докладах об этом было четко сказано. Недружественные государства этим вопросом занимаются системно, пытаясь спровоцировать внутренний конфликт. Все, кто сегодня этому потворствует, льет воду на мельницу врага, в том числе, в информационном пространстве. Мы должны это понимать и действовать соответствующе. Колоссальная ответственность лежит и на главах муниципальных образований, и на руководителях каждого ведомства", - резюмировал глава региона и отметил, что вопрос будет рассматриваться на каждом заседании комиссии в предстоящем году.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!