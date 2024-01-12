Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

В пятницу, 12 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Самарской области! Примите мои поздравления с профессиональным праздником! — обратился глава региона. — Работники вашего ведомства с честью и достоинством выполняют свою высокую миссию по укреплению законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, внося значительный вклад в развитие России как правового государства".

Дмитрий Азаров отметил: среди важнейших задач прокуратуры — надзор за выполнением национальных проектов, реализуемых по решению президента Владимира Путина, своевременным выполнением государственного оборонного заказа, соблюдением трудового законодательства, противодействие экстремизму и коррупции, защита прав детей-сирот, предпринимателей, обманутых участников долевого строительства.

"В условиях проведения специальной военной операции особую важность имеет и постоянный контроль органов прокуратуры за соблюдением прав военнослужащих и их семей. Ваше внимание к проблемам защитников Отечества, их правовая поддержка — одно из слагаемых нашей общей Победы", - подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил также, что самарский прокурорский корпус всегда отличали высочайший профессионализм, трудолюбие, ответственность за результаты своего труда и искренняя любовь к Родине.

"Уверен, что эти качества, передаваемые от ветеранов ведомства молодым работникам прокуратуры, и в дальнейшем будут способствовать эффективному решению всех стоящих перед вами задач. От имени жителей региона искренне благодарю вас за упорный труд на благо наших земляков, качественное выполнение профессиональных обязанностей, ответственность и патриотизм. От всей души желаю вам успехов в работе на благо России и Самарской области. Крепкого здоровья, добра, благополучия вам и вашим семьям", - пожелал Дмитрий Азаров.