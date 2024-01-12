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Накануне Дня Российской печати единороссы и партийный актив поздравляют сотрудников и ветеранов отрасли

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поздравления с наступающим профессиональным праздником принимают редакции местных и региональных печатных изданий, коллективы типографий.

День российской печати - праздник для каждого, кто связан с выпуском печатной продукции, электронных изданий и для всех работников СМИ. Работа депутатов, партийных активистов и волонтеров "Единой России" не была бы столь заметна, если бы не средства массовой информации, которые пристально следят за общественно-политической жизнью в муниципальных районах и малых городах, в областной столице и за ее пределами.

Газета "Сельский труженик" пишет о политической, экономической и социальной жизни Безенчукского района и всей Самарской области. Основана она в далёком 1933 году,  первый номер газеты  вышел в свет под названием "Ударник Безенчука". Потом газета называлась "Сталинское знамя", "Заря коммунизма", как "Сельский труженик" стала известна  с 1963 года. Сегодня поздравления с профессиональным праздником и сладкий подарок к традиционному чаепитию коллектив газеты и его главный редактор Ольга Кудрявцева получили от депутата Самарской губернской Думы Марины Сидухиной. Марина Геннадьевна пожелала редакции отличного здоровья, оптимизма и больше хороших новостей.

Депутат думы городского округа Тольятти, заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Роман Дидковский поздравил с профессиональным праздником трудовой коллектив первой независимой городской газеты "Площадь Свободы".

"Площадь Свободы" - одно из старейших средств массовой информации в регионе. Газета основана в  июле 1990 года. Одно время газета была крупнейшим подписным изданием в Самарской области. Выходила она ежедневно, а тиражи достигали 100 тыс. экземпляров.

В первом номере газеты была опубликована программа издания: "Говорить только правду, не подстраиваться под мнения партий, публиковать разнообразные материалы, в том числе о жизни церкви, увлечениях, чудачествах, о новых партиях и их лидерах, молодёжных субкультурах; мнения, критику и предложения читателей".

Своему кредо газета остаётся верна на протяжении многих лет, отметил Роман Дидковский, поздравляя с профессиональным праздником главного редактора газеты Константина Суркова и коллектив издания. Свои поздравления редакции газеты "Площадь Свободы" адресовал и коллега по депутатскому корпусу Антон Емельянов.

Теплые слова поздравлений  от депутатов фракции "Единая Россия", волонтеров, активистов "Молодой Гвардии" и партийного актива прозвучат в эти дни в адрес сотрудников и ветеранов печатной отрасли, редакций и коллективов муниципальных, региональных и федеральных средств массовой информации.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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