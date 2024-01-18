В Самаре пройдет творческая встреча памяти гвардии лейтенанта Андрея Рябцева

В воскресенье, 21 января, в 18:00 в Большом зале Доме Офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова состоится творческая встреча в рамках Второго сезона литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе" памяти гвардии лейтенанта Андрея Рябцева. Первым гостем фестиваля в 2024 г. станет поэт Дмитрий Мельников.

Стихи Дмитрия Мельникова — о Донбассе, о войне, о жизни и бессмертии русского солдата. Его поэзия пользуется заслуженной популярностью у читателей. За последнее время творчество поэта дополнилось получившими всероссийское признание произведениями — "Мариуполь…", "Медведь". Многие стихи прозвучали на Красной площади и в эфире федеральных телеканалов. Поэзия Мельникова легко ложится на музыку и приобретает масштаб "народной песни". Для жителей Самарского региона особое место в творчестве Дмитрия занимает стихотворение о военнослужащем 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии — гвардии лейтенанте Андрее Рябцеве, павшем смертью храбрых в боях за Авдеевку. Это произведение моментально облетело соцсети, и превратилось в один из лирических символов, посвященных освободителям Донбасса и Украины.

Услышать произведения в прочтении Дмитрия Мельникова, а также задать вопросы автору в рамках дискуссии могут жители Самарской области 21 января благодаря совместному проекту Дома офицеров Самарского гарнизона и Военно-гуманитарного общества "Запасная столица" — литературно-историческому фестивалю "Путь к Победе" памяти гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.

Также Дмитрий Мельников посетит Самарскую областную универсальную библиотеку (г. Самара, пр. Ленина, 14а), познакомится с экспозицией книжной выставки "Сила в правде", пообщается с читателями.

"Сила в правде" — патриотический проект, инициированный губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. По поручению Главы региона в публичных библиотеках Самарской области появились тематические стенды, которые предлагают разносторонний взгляд на наше прошлое и настоящее, помогают через художественные книги о войне и фашизме, исторические, публицистические, документальные материалы ХХ века и хронику современных периодических изданий расставить верные акценты в понимании задач и целей проведения специальной военной операции.