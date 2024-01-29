В СОУНБ заявили о старте XI международного конкурса "Сестра таланта"

Самарская областная универсальная научная библиотека объявляет новый, XI международный конкурс короткого рассказа "Сестра таланта" среди авторов от 12 до 30 лет (12+). Состязание призвано способствовать популяризации творчества русскоязычных авторов вне зависимости от страны проживания и тематики произведений.

Также конкурс - отправная точка для тех, кто только начинает писательскую карьеру и готов заявить о себе на большую аудиторию.

Сочинения призеров и лауреатов конкурса будут опубликованы в сборнике его лучших рассказов и рекомендованы к размещению в различных российских изданиях. В течение состязания также предполагается проведение литературных мастер-классов от профессиональных писателей, которые помогут молодым литераторам отточить свое мастерство.

Прием заявок на участие в "Сестре таланта" осуществляется до 1 марта 2024 года по адресу электронной почты: sestra_talanta2024@mail.ru

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальной странице в ВК.