В СОУНБ заявили о старте XI международного конкурса "Сестра таланта"

Самарская областная универсальная научная библиотека объявляет новый, XI международный конкурс короткого рассказа "Сестра таланта" среди авторов от 12 до 30 лет (12+). Состязание призвано способствовать популяризации творчества русскоязычных авторов вне зависимости от страны проживания и тематики произведений.
Также конкурс - отправная точка для тех, кто только начинает писательскую карьеру и готов заявить о себе на большую аудиторию.
Сочинения призеров и лауреатов конкурса будут опубликованы в сборнике его лучших рассказов и рекомендованы к размещению в различных российских изданиях. В течение состязания также предполагается проведение литературных мастер-классов от профессиональных писателей, которые помогут молодым литераторам отточить свое мастерство.
Прием заявок на участие в "Сестре таланта" осуществляется до 1 марта 2024 года по адресу электронной почты: sestra_talanta2024@mail.ru
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальной странице в ВК.
Последние комментарии
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.