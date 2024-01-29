Мужчина погиб на пожаре в Октябрьске

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В воскресенье, 28 января, в 13:38, загорелся частный дом на ул. Свердлова, 8 в Октябрьске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.