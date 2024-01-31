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В Самаре студенты-проводники со всей страны обсудят задачи на 2024 год

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 2 февраля на Всероссийском совещании руководителей направлений студенческих отрядов проводников региональных отделений молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" в Самаре соберутся представители из более чем 40 регионов страны. Слет пройдет в Молодежном центре Самарской области при поддержке правительства Самарской области.

В рамках совещания будет организованна панельная дискуссия с представителями АО "ФПК", руководителями органов исполнительной власти и руководителями МООО "РСО". Также на мероприятии состоится подведение итогов зимних пассажирских перевозок 2023-2024 года, обсудят вопросы по организации текущей деятельности студенческих отрядов проводников МООО "РСО", а также работы сводного студенческого отряда проводников, сформированного для обслуживания пассажиров - участников Всемирного фестиваля молодежи и др. Итогом двухдневной работы станет план совместных действий.

"Уже второй год Самара встречает гостей со всей страны на Всероссийском совещании руководителей направления студенческих отрядов проводников. В рамках встречи рассмотрим важные аспекты трудоустройства проводников через студенческие отряды. Это действительно значимое и массовое направление. Только в 2023 г. 8869 человек отработали в составе Всероссийского студенческого отряда проводников-студентов по всей России от АО "ФПК", АО ТК "Гранд сервис экспресс", ООО "Напитки Транс Сервис". Самарское региональное отделение РСО в 2023 г. трудоустроило 470 студентов-проводников на период летних и зимних пассажирских перевозок. Работа в студенческих отрядах - это первый трудовой опыт, первая заработная плата, друзья и путешествия", - прокомментировала руководитель студенческих отрядов Самарской области Анна Труханова.

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