"Ростелеком" осветил спортивные объекты Самарского университета

"Ростелеком" модернизировал освещение спортивных объектов Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева. Компания заменила 350 светильников в бассейне и на манеже. Диодные приборы позволят руководству комплекса сократить расходы на электроэнергию до 70%.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Ростелеком" выступил инвестором энергосервисного проекта для Самарского университета. В течение четырех лет мы будем обслуживать систему освещения, а заказчик — постепенно возвращать нам затраченные на модернизацию средства за счет полученной экономии энергоресурсов".
Цифровой оператор установил 170 влагозащищенных светильников в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса "Дельфин" и оборудовал противоударными фонарями и высокомощными прожекторами игровое поле университета.
Александр Десятов, начальник административно-хозяйственной части Самарского университета:
"Такие проекты требуют больших единовременных вложений. Для государственного учреждения это сложная задача. При поддержке "Ростелекома" вуз сможет сэкономить на энергетических затратах около полумиллиона рублей в год. После выплат инвестору средства пойдут на благоустройство университета".
Освещение спортобъектов университета стало пятым энергосервисным проектом "Ростелекома" в Самарской области. Ранее компания установила 2 500 энергосберегающих светильников в тольяттинском спортивном комплексе "Олимп", а также 22 000 современных светодиодных фонарей на улицах Новокуйбышевска, Сызрани и Кинеля.
"Ростелеком" оказывает организациям и предприятиям Самарской области услуги по принципу сервисной модели, что гарантирует заказчикам качественное выполнение проектных и строительно-монтажных работ и круглосуточную техническую поддержку.
Оставить заявку на участие в энергосервисных проектах можно по номеру 8 (846) 340 10 70.
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