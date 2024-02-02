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Губернатор Власть и политика

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с паралимпийской чемпионкой, на которую напали в Самаре

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава 63 региона провел встречу с Милой Слепышевой. Девушка является Паралимпийской чемпионкой по дзюдо. Она инвалид с детства по слуху и речи.

Фото: фото со страницы Дмитрия Азарова в VK

"Думаю, многие слышали про историю нападения мужчины на спортсменку и ее подругу. Сейчас правоохранительные органы занимаются расследованием произошедшей ситуации. Обсудили, какая поддержка требуется дополнительно, в том числе по медицинскому сопровождению. Девушка обратилась с просьбой помочь семье старшего брата, который находится в зоне СВО, а также своей подруге Ольге. Коллегам все поручения уже дал", — рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Он также пожелал Миле дальнейших успехов и отметил, что она — действующая спортсменка и тренирует подрастающее поколение.

"Важный вопрос подняли на встрече — как людям с нарушениями слуха и речи выходить на связь с экстренными службами. Поручил руководителю департамента по общественной безопасности подготовить предложения, в том числе обсудить с федеральными коллегами", — рассказал Дмитрий Азаров.

Напомним, ЧП с Милой произошло 27 октября 2023 года. Она приехала по сообщению подруги с просьбой о помощи — подруга иногда таксует. Согласно жалобам в правоохранительные органы, мужчина поцарапал дверь машины, а потом напал на Ольгу, крича, якобы он служит в ФСБ — видео происходившего появилось в соцсетях. После огласки возбудили несколько уголовных дел. 29 января подозреваемого Сергея Юртова арестовали. Он оказался заместителем директора фирмы.

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