В Самаре обсудили вопрос перезахоронения останков Григория Аксакова

Губернатор Дмитрий Азаров провел очередную рабочую встречу по вопросу перезахоронения останков почетного гражданина Самары, седьмого губернатора Самарской губернии Григория Аксакова и членов его семьи. В обсуждении приняли участие члены Аксаковского комитета, историки, краеведы, представители региональных и городских властей, а также духовенства.

Открывая совещание, Дмитрий Азаров поблагодарил собравшихся за работу по сохранению памяти нашего выдающегося земляка.

"Вопрос крайне важный. Речь идет о сохранении исторической памяти, о преемственности традиций самарской земли. И я всех благодарю сердечно, что каждый в силу своих возможностей и усилий принимает в этом участие, — отметил губернатор. — Сегодня нам как никогда важно сохранять историю родного края, деяния предков, которым мы во многом обязаны тем величием самарской земли, которое сегодня имеем. Это знание, в свою очередь, дает нам возможность больше проникнуться любовью к своей малой родине. Много раз говорил: невозможно любить то, чего не знаешь. И чем больше ты узнаешь о своей родной земле, больше в нее влюбляешься. Чем больше узнаешь о великой истории великой страны, нашей родины — России, тем больше влюбляешься в нее. Это крайне важно для настоящего, истинного патриотического воспитания. И конечно, мы должны сделать все, чтобы с уважением к памяти выдающегося патриота страны Григория Сергеевича отнестись и к вопросу перезахоронения".

Благодаря деятельности Григория Аксакова на посту губернатора в Самаре появилась железная дорога, телеграф, земская больница (ныне им. Пирогова), соборный храм во имя Христа Спасителя. В годы его губернаторства были созданы органы городского самоуправления, укрупнены уезды, начал работать Окружной суд, открыты Общественный сад и Александровский приют.

Глава региона отметил, что в ходе совещания необходимо окончательно утвердить место последнего упокоения останков Григория Аксакова. На данный момент всеми участниками обсуждения сформировано единое мнение о том, что это должна быть территория Иверского женского монастыря в Самаре. Однако конкретное место еще не утверждено.

"Мы должны учесть доводы и предложения всех сторон — представителей Аксаковского комитета, экспертов, историков и неравнодушных жителей Самары — и найти консенсусное решение. Увековечив память о Григории Аксакове, мы ни в коем случае не должны потревожить или как-то обидеть память другого выдающегося человека для нашей земли. Считаю, обязательно надо прислушаться к мнению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. Мы с владыкой были вместе, смотрели непосредственно место возможного захоронения и получили его благословение. Сегодня нам необходимо все еще раз детально обсудить и прийти к консенсусному решению", — подчеркнул губернатор.

Глава региона подчеркнул, что важно завершить все работы по перезахоронению останков до конца 2024 года.

"Этот вопрос был очень непростой, тонкий, занимает время проведение соответствующих экспертиз. Тем не менее, считаю крайне важным, чтобы мы в текущем году все эти процедуры завершили", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Председатель Аксаковского комитета Самарской области Павел Коровин поблагодарил Дмитрия Азарова за внимание к сохранению памяти Григория Аксакова. "В Самаре память об Аксаковых была практически забыта. Никто не мог вспомнить про Аксаковский сквер. А при содействии Дмитрия Игоревича Азарова он был создан по губернаторской программе на месте дома семьи, где были найдены уникальные находки, и создан музей под открытым небом", — отметил он. Сквер благоустроили по губернаторской программе "Содействие" и при поддержке меценатов.

Врио вице-губернатора — руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин доложил о том, какая подготовительная работа по перезахоронению останков и увековечению памяти Григория Аксакова и членов его семьи проведена за последние годы. Весь комплекс вопросов регулярно рассматривала рабочая группа, созданная по поручению губернатора в 2021 году. За истекший период было проведено девять совещаний рабочей группы, на которых детально обсуждались аспекты проведения необходимых процедур и определения места захоронения останков.

Кроме того, с 9 по 11 сентября 2022 г. в Самарской области проведели II Всероссийский аксаковский съезд под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России: к 995-летию рода

Аксаковых. О высоком уровне организации съезда высказался Павел Коровин: "Хочу поблагодарить за проведение второго Всероссийского Аксаковского съезда, который собрал лучших аксаковедов страны. Было все на таком высоком уровне проведено, что остались только восторженные впечатления. Все это является чрезвычайно важным для сохранения и увековечении памяти об Аксаковых".

Дмитрий Кочергин также доложил о том, что на данный момент подготовлены эскизы усыпальницы, по которым высказаны замечания и предложения членами рабочей группы и Митрополитом Самарским и Новокуйбышевском Сергием.

Игуменья Иверского женского монастыря Самары Любовь (Чусова) отметила, что при проведении работ по перезахоронению важно сохранение исторического ансамбля монастыря, а также уже имеющихся на территории останков XIX — начала XX века.

"Сама идея захоронения на территории Иверского монастыря нас устраивает. Нужно сохранить историческую память, те могилы, которые были на территории, не потревожить, сделать все в соответствии с канонами Русской православной церкви, и так, чтобы это не нарушило общий ансамбль. Нужно сделать все грамотно, в соответствии с законодательством, провести археологическую, историко-культурную экспертизу. И самое главное — сохранить этот историко-культурный центр нашего города и нашей области, сохранить архитектурный ансамбль. Чтобы наши потомки потом не говорили, что мы второпях что-то нарушили", — считает настоятельница.

"Принципиальное решение относительно захоронения в существующем некрополе Иверского монастыря принято. Но нужен дополнительный анализ этой территории", — подтвердил архитектор, автор эскизов будущей усыпальницы Юрий Харитонов.

"Это исторические земли, и на них, в том числе, располагаются объекты культурного наследия, некрополь. И разумеется, перед процедурой перезахоронения потребуется историко-культурная экспертиза земельного участка и археологическое обследование. Провести их можно будет с наступлением теплого сезона", — доложил врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев.

В ходе встречи был высказал целый ряд инициатив по сохранению памяти рода Аксаковых на самарской земле. Так, председатель аксаковского комитета Павел Коровин предложил организовать в Самаре музей Аксакова. Глава региона поручил проработать эту инициативу. Также были высказаны пожелания о восстановлении дома семьи, парка и полуразрушенной церкви в деревне Страхово Борского района, где и были найдены останки. Губернатор поручил оценить возможность и объем затрат на проведение таких работ.

В целом, несмотря на длительность всех процессов по проведению исследований и экспертиз, участники встречи сошлись во мнении, что работы по перезахоронению возможно закончить в текущем году.

"Очень важно то, что губернатор Дмитрий Игоревич Азаров придал новый импульс работе комиссии. Были определены очень четкие сроки, даны поручения. Дело по перезахоронению семьи Аксаковых будет завершено, — отметил Петр Кабытов. — Важна и уникальность семьи Аксаковых. Это славянофилы, а они обычно выступали за соблюдение традиций, которые являются стержнем для русского народа. Вы знаете, что в 80–90-е годы эти традиции были подвергнуты деструкции. И перезахоронение семьи Аксаковых в Год семьи — очень важное событие. Мы подчеркиваем значимость семьи Аксаковых, значимость традиций".

"Вопрос перезахоронения семьи Аксаковых — довольно сложный, и потому длится не первый год. Во-первых, такие вопросы — перезахоронения губернаторов — возникают крайне редко. Даже в нашем законодательстве эти вопросы не проработаны, потому что это случай незаурядный. Во-вторых, нужно соблюсти и ритуал захоронения — а на монастырской земле это вообще чрезвычайно сложно. Очень порадовало то, что Дмитрий Игоревич взял тему под свой контроль, провел это совещание, внимательно и вдумчиво рассмотрел все вопросы и обнажил недочеты в проведенной ранее работе. А также — поручил ведомствам решить текущие задачи в строгом соответствии законодательству РФ, — отметил Павел Коровин по итогам встречи. — Эта работа Дмитрием Игоревичем была поддержана еще в 2019 году, и до сих пор он к этому внимательно относится и понимает всю важность сохранения памяти об этой удивительной, уникальной семье. Дмитрий Игоревич поддержал многие инициативы аксаковского комитета Самарской области, которые сегодня были озвучены. И работы, помимо перезахоронения, будет и по увековечению памяти Аксаковых. Надеюсь, что в перспективе эти мероприятия будут способствовать духовному, нравственному росту не только жителей нашей Самарской губернии, но и России".