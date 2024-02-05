В Самаре врачи Перинатального центра провели уникальные роды

В Перинатальном центре больницы им. Середавина пациентка, которой в 2021 г. провели органосберегающую операцию для сохранения репродуктивной функции в связи с врастанием плаценты в область рубца на матке, благодаря командной работе специалистов стала матерью в четвертый раз.

Органосохраняющие операции (метропластика) при врастании плаценты при беременности выполняются в Перинатальном центре областной больницы с 2018 года. В последние годы ведется активная работа по совершенствованию методик и технологий с целью минимизирования кровопотери в процессе хирургического вмешательства при таких сложных родах.

Подобные операции проводят только в акушерских стационарах третьего уровня, где оказывают медицинскую помощь специалисты мультидисциплинарных бригад. Таким стационаром в регионе является Перинатальный центр.

"На этапе предоперационной подготовки, причем задолго до родоразрешения, мы заранее производим забор крови у пациентки для заготовки компонентов крови — плазмы и тромбоцитов, — рассказала заведующая отделением акушерской патологии беременности № 2 Перинатального центра Елена Михеева. — Органосохраняющие операции и кровосберегающие технологии играют важную роль в обеспечении безопасности и здоровья женщин при родах, сохранении репродуктивного здоровья".

Раньше при наличии нескольких рубцов на матке после предыдущего кесарева сечения женщинам предлагалось отказаться от последующих беременностей ввиду высочайшего риска акушерских осложнений, риска разрыва матки по рубцу и массивного кровотечения при родах.

"Реконструктивно-восстановительная операция была проведена во время третьих родов данной пациентке, — рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, руководитель Перинатального центра больницы им. Середавина Татьяна Тезикова. — В ходе операции плаценту, которая повреждала стенку матки и срасталась с ней, удалили вместе с пораженной частью матки. Такая операция позволяет сохранить орган, значительно снизить объем кровопотери, дает пациентке возможность быстро восстановиться, а самое главное — шанс еще раз родить ребенка".

На сегодня врачи Перинатального центра провели 98 таких операций. К 2024 г. уже три пациентки, перенесшие ранее метропластику, смогли вновь забеременеть и уже благополучно родили детей.

В Год семьи, объявленный президентом страны Владимиром Путиным, особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей. В Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова с 2020 г. семьи, в которых рождаются первые дети, получают подарок "Наше Сокровище". В нем — самое необходимое на первое время для малыша. Уже выдано свыше 37,5 тыс. таких наборов.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография", который принят по решению главы государства, семьи при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получают ежемесячную выплату 14 090 рублей. В 2023 г. такую поддержку в регионе получили свыше 15 тыс. семей. Почти 4 тыс. семей получили региональный семейный капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в размере 100 тыс. рублей. Порядка 300 студенческим семьям с детьми ежемесячно выплачивают по 5 тыс. рублей. Почти 6 тыс. малоимущих многодетных семей ежемесячно получают пособие на питание школьников — 700 рублей.