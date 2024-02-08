16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты Стать поисковиком добровольческого поисково-спасательного отряда может каждый житель Самарской области "Четверть века рядом с домом": российские ритейлеры отмечают начало Года семьи В Самаре студенты-проводники со всей страны обсудят задачи на 2024 год Ксения Шевченко: "Наше движение "Шьем для наших" отправило бойцам более 6000 изделий"

Общественные организации Общество

Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стартовал прием заявок от некоммерческих организаций для участия во втором конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов. Заявки принимаются до 15 марта.

С 2020 года наш регион по числу поданных заявок на конкурс Фонда президентских грантов входит в число лидеров среди всех субъектов Российской Федерации. По итогам первого конкурса 2024 года Самарская область на 4 месте в стране по количеству поддержанных Фондом проектов НКО (60) и на 3 месте после Москвы и Санкт-Петербурга по объему выигранных грантовых средств (более 175,7 млн руб.).

Всего, с 2017 года, благодаря созданной в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова системе сопровождения в конкурсах идей и проектов общественных организаций, некоммерческие организации Самарской области получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых общественных проектов на общую сумму более 1,3 млрд руб.

В новом конкурсе могут принять участие некоммерческие неправительственные организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации не менее чем за 6 месяцев до даты завершения приема заявок на конкурс.

Участники предыдущих конкурсов могут подготовить новый проект или доработать старый и снова подать заявку на участие в конкурсе.

Для участия необходимо подать заявку в электронном виде на сайте Фонда президентских грантов https://президентскиегранты.рф по одному из направлений:

1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
3. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
4. Поддержка молодежных проектов;
5. Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
6. Сохранение исторической памяти;
7. Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
8. Охрана окружающей среды и защита животных;
9. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
10. Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
11. Развитие институтов гражданского общества.

Итоги конкурса будут объявлены в июне 2024 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаилъ Шкуринскiй 05 июня 2018 20:09 В Самаре представили электронную платформу для диалога власти и жителей области

Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.

Oleg Zalyalov 21 сентября 2017 12:29 Самарский "Ночной патруль": алкоголь не должен представлять угрозу обществу

Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?

Карина Ткаченко 28 марта 2017 08:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Алена Комарова 08 февраля 2017 15:54 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html

Евгений Сапунов 22 мая 2015 09:14 Участники автопробега навестили 220 ветеранов самарской глубинки

отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?

Фото на сайте

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3