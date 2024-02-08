Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты

Стартовал прием заявок от некоммерческих организаций для участия во втором конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов. Заявки принимаются до 15 марта.

С 2020 года наш регион по числу поданных заявок на конкурс Фонда президентских грантов входит в число лидеров среди всех субъектов Российской Федерации. По итогам первого конкурса 2024 года Самарская область на 4 месте в стране по количеству поддержанных Фондом проектов НКО (60) и на 3 месте после Москвы и Санкт-Петербурга по объему выигранных грантовых средств (более 175,7 млн руб.).

Всего, с 2017 года, благодаря созданной в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова системе сопровождения в конкурсах идей и проектов общественных организаций, некоммерческие организации Самарской области получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых общественных проектов на общую сумму более 1,3 млрд руб.

В новом конкурсе могут принять участие некоммерческие неправительственные организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации не менее чем за 6 месяцев до даты завершения приема заявок на конкурс.

Участники предыдущих конкурсов могут подготовить новый проект или доработать старый и снова подать заявку на участие в конкурсе.

Для участия необходимо подать заявку в электронном виде на сайте Фонда президентских грантов https://президентскиегранты.рф по одному из направлений:

1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

3. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

4. Поддержка молодежных проектов;

5. Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

6. Сохранение исторической памяти;

7. Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

8. Охрана окружающей среды и защита животных;

9. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

10. Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

11. Развитие институтов гражданского общества.

Итоги конкурса будут объявлены в июне 2024 года.