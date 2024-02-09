В библиотеках Самарской области пройдет акция "Дарите книги с любовью"

С 12 по 18 февраля 2024 года пройдет восьмая общероссийская акция "Дарите книги с любовью", приуроченная к международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Инициаторы акции — Российская государственная детская библиотека и Ассоциация "Растим читателя" проводят ее при поддержке Минкультуры России, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей России.

"В этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям, а также тем, чьи возможности для доступа к книгам по тем или иным причинам ограничены. Все больше людей понимают и ценят книгу как предмет не только материальный, а в первую очередь, духовной ценности, ценят те чувства и эмоции, которые дарит автор читателю. Особенно важны хорошие книги в детстве, ведь читая книги, дети учатся добру, взаимопомощи, чувству сопереживания", — отмечается в сообщении.

В этом году Самарская областная детская библиотека объявила сбор книг для детей Центра дневной занятости и развития "Шаг вперед", основанного региональным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). 14 февраля в библиотеке пройдет презентация книги В.Дегтевой "Чудесная мастерская у бобровой запруды". Книга вышла при поддержке компании "РусГидро" и издательства "Самокат" и безвозмездно распространяется среди библиотек Самарской области.

Встреча начнется с онлайн-знакомства детей с автором книги Валентиной Дегтевой, а затем ребят ждут литературно-творческие задания по книге. Завершится День книгодарения семейным праздником "Книга моей семьи". На мероприятие будут приглашены семьи, которые расскажут о любимых книгах семьи, которые читали многие поколения.

С 14 по 18 февраля будет работать выставка книгообмена "Давай меняться!": любой желающий может принести на выставку свою книгу и забрать ту, которая понравится.

14 февраля Самарская областная библиотека для молодежи присоединится к международной акции "Дарите книги с любовью".

В течение всего дня в фойе библиотеки будет работать пункт безвозмездного приема книг. Книги, собранные в рамках акции, будут переданы подросткам из самарских детских домов.

В этот день всех гостей библиотеки ожидает культурная программа — лекция "Книги и картины о любви" от завсектором молодежного чтения библиотеки, художника, педагога Татьяны Хаминой. В акции принимают участие волонтеры региональной ресурсной площадки "Волонтер культуры. Регион 63".

В Самарской областной универсальной научной библиотеке акция "Читай. Дари. Люби." пройдет с 13 по 17 февраля. В течение недели можно будет принести книги для сельских библиотек, а также библиотек новых регионов Российской Федерации. В заключительный день акции 17 февраля читателей приглашают сделать особенный подарок — выбрать и упаковать книгу, которой хочется поделиться от души, сопроводить свой дар отзывом о книге, не указывая ее название и автора. Можно написать пожелание будущему читателю, рассказать о своих впечатлениях о прочитанном.

Взамен также по отзывам можно будет выбрать книгу из подаренных другими читателями и сотрудниками библиотеки. Также 17 февраля в отделе редких книг будет представлена небольшая выставка изданий с инскриптом. Интересно будет увидеть книги, подаренные известными самарцами много лет назад.

Самарская областная библиотека для слепых присоединяется к восьмой общероссийской акции "Дарите книги с любовью — 2024".

14 февраля для учащихся школы № 12 имени Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова, состоится читательская встреча "Доброкнижки" с Натальей Новиковой — самарской писательницей, сказочницей, сказкотерапевтом, которая верит, что в сказку можно превратить все, что угодно. У нее есть сказки про детей, ежиков, говорящих зверей и говорящие сладости и наш родной город. Наталья с радостью почитает свои сказки, а потом сочинит историю вместе со зрителями.

В этом году, благодаря общероссийской акции "Дарите книги с любовью", новые книги для детей и подростков получат: муниципальный район Кинель-Черкасский, Красноярский, Богатовский, Похвистнево. Также, в муниципальных библиотеках региона в рамках Акции книгодарения будут организованы различные мероприятия.