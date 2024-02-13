Екатерина Колотовкина дала интервью крупнейшей американской газете "The Washington Post"

Член Общественной палаты РФ, руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества Самарской области" и супруга командующего Второй гвардейской армией Екатерина Колотовкина в своем телеграм-канале рассказала о том, что дала интервью шеф-корреспонденту газеты "Вашингтон Пост" Робин Диксон.

"Сегодня ко мне на интервью приехала Робин Диксон шеф-корреспондент газеты "Вашингтон Пост". У нас состоялся интересный разговор", - рассказала Екатерина Колотовкина.

Она отметила, что это - уже не первое интервью иностранному изданию. Годом ранее жена самарского генерала общалась с прессой из Франции. По ее словам, многих интересует образ "жены героя" и, в целом, фото-проект "Жены героев".

"Здорово, что наш проект знают и видели во всем мире. Многие считают его лучшим патриотическим проектом современности. Ведь мы показали им всем секретное оружие нашей армии, а именно тыл", - убеждена Екатерина.

"Робин задавала вопросы о семейных ценностях и будущем России. Некоторые были весьма провокационные. Думаю, я справилась. Была с ней честна и открыта, по-нашему, по-русски.

Очень надеюсь, что она донесет мои мысли в далекую Америку. Надеюсь, что поймут… ну, а если нет, так на нет и суда нет", - прокомментировала Екатерина Колотовкина.