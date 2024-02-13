Екатерина Колотовкина дала интервью крупнейшей американской газете "The Washington Post"

Член Общественной палаты РФ, руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества Самарской области" и супруга командующего Второй гвардейской армией Екатерина Колотовкина в своем телеграм-канале рассказала о том, что дала интервью шеф-корреспонденту газеты "Вашингтон Пост" Робин Диксон.
"Сегодня ко мне на интервью приехала Робин Диксон шеф-корреспондент газеты "Вашингтон Пост". У нас состоялся интересный разговор", - рассказала Екатерина Колотовкина.
Она отметила, что это - уже не первое интервью иностранному изданию. Годом ранее жена самарского генерала общалась с прессой из Франции. По ее словам, многих интересует образ "жены героя" и, в целом, фото-проект "Жены героев".
"Здорово, что наш проект знают и видели во всем мире. Многие считают его лучшим патриотическим проектом современности. Ведь мы показали им всем секретное оружие нашей армии, а именно тыл", - убеждена Екатерина.
"Робин задавала вопросы о семейных ценностях и будущем России. Некоторые были весьма провокационные. Думаю, я справилась. Была с ней честна и открыта, по-нашему, по-русски.
Очень надеюсь, что она донесет мои мысли в далекую Америку. Надеюсь, что поймут… ну, а если нет, так на нет и суда нет", - прокомментировала Екатерина Колотовкина.
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Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.