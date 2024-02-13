В Самаре прошел Поволжский книжный фестиваль

В Самаре в выставочном центре "Экспо-Волга" прошел Поволжский книжный фестиваль. В мероприятии приняли участие ведущие эксперты и специалисты книжного дела: издательства, типографии, авторы и писатели из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Волгограда — всего более 60 участников. Мероприятие стало полезным и интересным для студентов, школьников, преподавателей и всех тех, кто искренне любит книгу.

Цель фестиваля — повысить интерес к чтению через диалог с авторами, писателями, а также разные форматы взаимодействия с издательствами и книжными магазинами. Мероприятие было официально поддержано Ассоциацией книгораспространителей России.

Деловая программа включила в себя около 100 разноплановых мероприятий: от мастер-классов, концертов, спектаклей и литературных гостиных до презентаций книг, творческих встреч и автограф-сессий с популярными российскими писателями и поэтами.

"Наш фестиваль уже второй год становится местом притяжения профессионального сообщества и издательств федерального масштаба. Мероприятие привлекло внимание читающих и, главное, разбирающихся в литературе людей, которых в нашем городе очень много. Важно, что фестиваль дал уникальную возможность напрямую, без посредников приобрести самую свежую и актуальную литературу по всем жанрам", — рассказал генеральный директор ВЦ "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

При поддержке департамента культуры и молодежной политики Самары в рамках фестиваля прошел круглый стол для сотрудников библиотек, учителей русского языка и литературы и состоялась презентация книжных новинок от издательств.

На фестивале состоялись творческие встречи с такими писателями, как Марина Линник, Леонид Андронов, Олеся Дроздова, Александр Позин, Андрей Олех, Виктория Татур, Анна Попова, Оксана Пелевина, Арцви Шахбазян и др.

Самарский государственный институт культуры провел для молодых ученых, аспирантов и студентов вузов конкурс "Битва наук". Изюминками фестиваля стали вечер танцев от проекта "Инклюзивные балы России", литературный бал, тематический вечер "Прогулка по Монмартру", косплей-фестиваль.