В самарской Госавтоинспекции рассказали о графике работы в праздничные дни

Госавтоинспекция Самарской области проинформировала о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений. Выходные дни РЭО - 23, 25 февраля, рабочие дни РЭО - 24 февраля.

"Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности 24 февраля во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Самарской области будет осуществляться в режиме полного рабочего дня. Начиная с 26 февраля, прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы", - сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.