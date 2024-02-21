Более 100 российских и зарубежных лекторов выступят на марафоне "Знание.Первые" в дни ВФМ-2024

Глобальные вызовы времени, великие достижения современной науки и культуры, сохранение исторической правды и традиционных ценностей — эти и другие актуальные темы обсудят с молодежью спикеры просветительского марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание", который пройдет с 2 по 6 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Об этом заявил 20 февраля генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль на пресс-конференции, посвященной Всемирному фестивалю молодежи. Трансляция выступлений лекторов будет доступна в эфире круглосуточного медиаканала "Знание.ТВ".

Всемирный фестиваль молодежи организован по указу президента России Владимира Путина и пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта. Самарская область стала одним из центров привлечения и подготовки волонтеров ВФМ–2024. В регионе было подано около 1,5 тыс. заявок от добровольцев, из них выбрали 90 человек, которые вошли в волонтерский корпус фестиваля. Также регион на ВФМ представят 180 участников — молодых людей, лидеров и активистов различных сферах деятельности. Кроме того, Самарская область благодаря своим лидирующим позициям в развитии молодежной политики вошла в число 28 регионов, которые развернут на площадке фестиваля презентационные площадки и представят свои достижения. Кроме того, ведущие творческие коллективы Самарской области выступят на площадках фестиваля.

Генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи выступает Российское общество "Знание". Марафон "Знание.Первые" — самое масштабное событие образовательной программы

"Для нас большая честь и ответственность — стать генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи. Проделана огромная работа. Мы запланировали на площадке целый ряд мероприятий. Безусловно, главным событием станет наш федеральный просветительский марафон "Знание.Первые", который пройдет с 2 по 6 марта и объединит шесть площадок Города молодежи мира, — подчеркнул Максим Древаль. — Пообщаться с российскими и зарубежными лекторами, задать вопросы, получить знания смогут не только 20 тысяч участников фестиваля — это станет доступно для ребят со всего мира, потому что самые яркие выступления будут транслироваться на нашем "Знание.ТВ".

Участников марафона ждут лекции, мастер-классы, круглые столы, открытые диалоги с зарубежными и российскими государственными деятелями, учеными, спортсменами, деятелями культуры и лидерами общественного мнения из России и других стран.

Среди зарубежных лекторов, которых на этот раз будет больше, чем обычно, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, турецкие актеры Бурак Озчивит и Сыла Тюркоглу, чемпион мира по футболу Роберто Карлос, сербский и российский актер Милош Бикович, а также многие другие, чьи имена будут названы непосредственно перед открытием фестиваля.

Уже по традиции марафон объединит огромное количество выдающихся российских лекторов Общества "Знания", среди которых государственные деятели: сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Герой Российской Федерации Александр Карелин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, большое количество губернаторов, глав субъектов РФ.

Также выступят руководители госкорпораций: генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов, генеральный директор Государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков. Среди деятелей культуры — Юрий Башмет, Игорь Бутман, телеведущая Ольга Бузова. С молодежью встретятся многие талантливые ученые, в том числе Артем Оганов. Своим опытом поделятся легендарные спортсмены Евгения Медведева, Роман Костомаров. В целом более 100 выдающихся лекторов из самых разных сфер выступят на марафоне.

Марафон "Знание.Первые" пройдет с 2 по 6 марта и охватит шесть площадок Города молодежи мира: Международный аэропорт ВФМ и павильоны "Ямал", "Нижний Новгород", "Казань", "Белгород", "Москва". Треки предстоящего марафона созвучны смыслам фестиваля: "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Сохраним семью во имя детей и мира" и "Мы — вместе с Россией". Яркие выступления лекторов будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала "Знание.ТВ".

Наряду с просветительским марафоном "Знание.Первые" в рамках образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи Общество "Знание" организует интеллектуальный турнир "Знание.Игра" с участием эрудитов из разных стран и кинолекторий "Знание.Кино", где зрители смогут не только посмотреть российские и зарубежные фильмы, но и обсудить их в компании известных актеров и режиссеров. Также гостей фестиваля ждет мультимедийная выставка Национального фотоконкурса "Знание.Россия", где можно будет увидеть главные достижения России в XXI веке и погрузиться в их атмосферу с помощью технологии дополненной реальности.

Арт-кластер "Таврида" (проект Росмолодежи) при поддержке Общества "Знание" готовит показы трех спектаклей. Музыкально-патриотический спектакль "Вера, Надежда, Любовь" с участием звезд российской эстрады и резидентов "Тавриды", посвященный сильным российским женщинам в зоне специальной военной операции. Литературно-музыкальный проект "Настоящие", в котором современные поэты читают стихи об актуальных событиях и судьбах россиян. Музыкально-драматический спектакль "Жил такой парень", посвященный жизни писателя, режиссера и актера Василия Шукшина. Еще один культурный проект — "Принцип слова", в котором гости фестиваля услышат произведения молодых авторов прозы, зачитанные профессиональными актерами.

Всемирный фестиваль молодежи призван стать площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран. После завершения мероприятий на федеральной территории "Сириус" Российское общество "Знание" продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 10 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа нашей страны.