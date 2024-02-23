Вадим Сергеев из Самарской области стал одним из победителей конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами"

В четверг, 22 февраля, на площадке "Знание.Лекторий" в павильоне №57 "Россия - моя история" на ВДНХ состоялась церемония награждения победителей первого Всероссийского конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами".

Мероприятие стало частью образовательной программы международной выставки-форума "Россия", генеральным партнером которой выступает Российской общество "Знание".

Торжественное мероприятие проводилось накануне празднования Дня защитника Отечества при поддержке Русской Православной Церкви, администрации президента РФ, Минобороны России, Минпросвещения, Государственной думы, Общественной палаты, правительств Москвы и Московской области, Мосгордумы, Российского общества "Знание", Роспатриотцентра, ЮНАРМИИ, Союза Ветеранов Морского Флота, МПГУ, Национальной родительской ассоциации и целого ряда федеральных и региональных общественных организаций, меценатов, деятелей спорта, культуры и искусства. Организатором конкурса и церемонии выступил Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи.

В финальную часть конкурса из более чем 20 тыс. поступивших заявок были отобраны 2904 работы участников из 89 регионов России и 10 зарубежных стран: Молдавии, Белоруссии, США, Испании, Италии, Греции, Монголии, Афганистана, Таджикистана, Сент-Китс и Невис. География авторов работ по-настоящему впечатляет - на конкурс поступили заявки из 897 городов и других населенных пунктов со всего мира.

Большое число работ поступило с новых территорий и из приграничных регионов, что на фоне текущей геополитической напряженности подчеркивает актуальность конкурсной тематики и демонстрирует общественный запрос на поиск символа мощи и непобедимости России и русских воинов. Для этого очень символично может быть использован образ святого праведного воина-флотоводца Федора Ушакова, не потерпевшего ни одного поражения.

Представитель Самарской области Вадим Сергеев стал победителем в номинации "Стихотворение "Адмирал Федор Ушаков моими глазами" в возрастной категории от 15 лет и старше.

Организатор конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодежи, старший преподаватель МПГУ Екатерина Аверкиева: "За семь лет работы мы сумели перейти от сугубо просветительских проектов к по-настоящему патриотическому воспитанию нашей молодежи. И выбор личности великого и непобедимого русского флотоводца Федора Ушакова как центра притяжения для нашего нового масштабного проекта здесь отнюдь не случаен. России будущего нельзя забывать своего великого прошлого, а для этого нужно помнить и чтить героев своей истории - таких, как Федор Ушаков. И тогда через 200-300 лет наши потомки будут процветать, прославляя Родину и так же, как и мы сегодня, вспоминая героев уже из нашей эпохи - тех, благодаря кому наше Отечество дает отпор и побеждает в очередной битве с коричневой чумой и новыми крестоносцами".

Конкурс направлен на популяризацию исторического вклада Федора Ушакова в развитие Отечества и формирование его образа как выдающегося военачальника, патриота, благотворителя и дипломата, причисленного к лику святых. Конкурсанты изучают историю жизни Федора Ушакова и подготавливают работы (рисунки, видеоролики или стихотворения), в которых раскрываются его заслуги перед Отечеством.

Организатор конкурса, сопредседатель Адмиральского совета при Духовно-историческом комплексе в честь Федора Ушакова в Левобережном районе Москвы, координатор проекта строительства храма и музея Федора Ушакова Дмитрий Шлопак: "Наша основная задача - сплотить вокруг себя единомышленников, как и Федор Ушаков, искренне радеющих за свое Отечество, для решения крайне актуальной в сегодняшнее непростое время задачи - поиска новых смыслов и идей, объединяющих вокруг себя представителей совершенно разных социальных классов, от власти до бизнеса, от военных чинов до мэтров культуры. Чтобы показать обществу наше единство перед теми амбициозными целями, которых Россия намерена достигнуть в ближайшие годы".

В состав экспертного жюри конкурса вошло более 100 профильных экспертов - учителей, преподавателей вузов и общественных деятелей из 52 российских городов.

В программу церемонии вошли выступления известных артистов, эстрадных творческих коллективов, оркестров, разнообразные арт-перформансы, экскурсии и мастер-классы на площадке Исторического парка "Россия - Моя история". А по завершении концертной программы и серии молодежных просветительско-развлекательных программ для гостей Церемонии был организован премьерный показ документального фильма о жизненном пути и победах непобедимого русского флотоводца Федора Ушакова.

Оргкомитет церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса, в который вошли постоянный член Священного Синода РПЦ, почетный настоятель московского Храма в честь Феодора Ушакова митрополит Викентий, священноархимандрит Санаксарского монастыря (место погребения Федора Ушакова) епископ Климент, Патриарший архидиакон Константин Барган, заместитель председателя Государственной думы, сопредседатель жюри конкурса "Адмирал Федор Ушаков моими глазами" Анна Кузнецова, сопредседатели оргкомитета Адмиральского гала-приема директор департамента культуры Минобороны России Артем Горный и глава инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова Дмитрий Шлопак, сопредседатели Адмиральского совета при Духовно-историческом комплексе в честь Феодора Ушакова, экс-командующие Балтийским и Черноморским флотами адмиралы Владимир Валуев и Владимир Комоедов, экс-заместитель директора ФСБ России генерал-полковник Виктор Комогоров, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан, директор Роспатриотцентра Елена Беликова, председатель Союза писателей России Николай Иванов, академик Российской академии художеств Никас Сафронов, ректор МПГУ Алексей Лубков, путешественник и мировой рекордсмен Федор Конюхов, народный артист России, пианист Юрий Розум, заслуженные артисты России Андрей Мерзликин и Александр Олешко, председатель Центра культурного сотрудничества им. святителя Спиридона Тримифунтского Павел Карпухин: "Дорогие друзья и единомышленники! Ваше участие и ваше слово придадут этому великому проекту особую значимость! Вместе мы можем вдохновить наших сограждан и особенно молодежь на новые свершения, прославляющие нашу великую Родину! Приглашаем вас присоединиться к нам в столь важном для страны деле сохранения и преумножения исторической памяти об одном из ее величайших сыновей - святом непобедимом праведном воине Федоре Ушакове. Для достижения этой великой цели нам необходимо сплотиться, демонстрируя согражданам, друзьям и недругам России наше единство!"