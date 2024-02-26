В Самару 28 февраля приедет автор книги "Слово пацана" Роберт Гараев

В среду, 28 февраля, в Самаре пройдет встреча с автором книги "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х" Робертом Гараевым. В книжном магазине "Читай-город" в ТЦ "Космопорт" он представит книгу, по мотивам которой в конце 2023 г. вышел нашумевший сериал.

Организаторы сообщают, что на встрече автор расскажет о создании книги и ответит на вопросы читателей. В конце встречи состоится автограф-сессия.

Мероприятие начнется в 19:00. Вход свободный, но необходима регистрация - https://ch-g.timepad.ru/event/2782767/.

Учеником средней школы Роберт Гараев попал в "Низы" - одну из казанских банд. Спустя 30 лет он решил выяснить, откуда взялся казанский феномен (полторы сотни подростковых группировок, что сначала "делили асфальт" в драках "район на район", а затем начали массово истреблять себе подобных) и как вспоминают те суровые дни сами пацаны, бывшие сотрудники милиции, адвокаты и простые жители города.